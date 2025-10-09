Blue Jackets at Predators projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

BLUE JACKETS (0-0-0) at PREDATORS (0-0-0)

8 p.m. ET; FDSNOH, FDSNSO

Blue Jackets projected lineup

Dmitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

Boone Jenner -- Adam Fantilli -- Cole Sillinger

Kent Johnson -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier

Zach Aston-Reese -- Isac Lundestrom -- Miles Wood

Zach Werenski -- Dante Fabbro

Ivan Provorov -- Damon Severson

Denton Mateychuk -- Erik Gudbranson

Jet Greaves

Elvis Merzlikins

Scratched: Yegor Chinakhov, Jake Christiansen

Injured: None

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Brady Martin -- Ryan O’Reilly

Steven Stamkos -- Fedor Svechkov -- Joakim Kemell

Michael Bunting -- Erik Haula -- Jonathan Marchessault

Cole Smith -- Michael McCarron -- Tyson Jost

Adam Wilsby -- Roman Josi

Brady Skjei -- Nick Perbix

Spencer Stastney -- Justin Barron

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Ozzy Wiesblatt, Nick Blankenburg, Luke Evangelista

Injured: Nicolas Hague (upper body), Matthew Wood (lower body)

Status report

Blue Jackets coach Dean Evason confirmed Greaves will start. … Martin will make his NHL debut on the Predators top line.

