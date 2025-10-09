Blue Jackets at Predators projected lineups

BLUE JACKETS (0-0-0) at PREDATORS (0-0-0)
8 p.m. ET; FDSNOH, FDSNSO
Blue Jackets projected lineup
Dmitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko
Boone Jenner -- Adam Fantilli -- Cole Sillinger
Kent Johnson -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier
Zach Aston-Reese -- Isac Lundestrom -- Miles Wood
Zach Werenski -- Dante Fabbro
Ivan Provorov -- Damon Severson
Denton Mateychuk -- Erik Gudbranson
Jet Greaves
Elvis Merzlikins
Scratched: Yegor Chinakhov, Jake Christiansen
Injured: None
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Brady Martin -- Ryan O’Reilly
Steven Stamkos -- Fedor Svechkov -- Joakim Kemell
Michael Bunting -- Erik Haula -- Jonathan Marchessault
Cole Smith -- Michael McCarron -- Tyson Jost
Adam Wilsby -- Roman Josi
Brady Skjei -- Nick Perbix
Spencer Stastney -- Justin Barron
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Ozzy Wiesblatt, Nick Blankenburg, Luke Evangelista
Injured: Nicolas Hague (upper body), Matthew Wood (lower body)
Status report
Blue Jackets coach Dean Evason confirmed Greaves will start. … Martin will make his NHL debut on the Predators top line.