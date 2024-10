Blue Jackets at Predators projected lineups

Blue Jackets projected lineup

Cole Sillinger -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

Yegor Chinakhov -- Adam Fantilli -- Mikael Pyyhtia

Zach Aston-Reese -- Justin Danforth -- Mathieu Olivier

James van Riemsdyk -- Sean Kuraly -- Kevin Labanc

Zach Werenski -- Ivan Provorov

Jake Christiansen -- Damon Severson

Jack Johnson -- Jordan Harris

Daniil Tarasov

Elvis Merzlikins

Scratched: David Jiricek

Injured: Dmitri Voronkov (upper body), Boone Jenner (upper body), Gavin Brindley (finger), Erik Gudbranson (upper body), Kent Johnson (upper body)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Gustav Nyquist

Steven Stamkos -- Colton Sissons -- Jonathan Marchessault

Mark Jankowski -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Zachary L'Heureux -- Michael McCarron -- Cole Smith

Brady Skjei -- Roman Josi

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Marc Del Gaizo -- Luke Schenn

Scott Wedgewood

Juuse Saros

Scratched: Juuso Parssinen, Philip Tomasino, Dante Fabbro

Injured: None

Status report

Harris will replace Jiricek on the third defense pairing. ... Voronkov, a forward injured during the preseason, participated in practice Friday. … The Predators did not hold a morning skate Saturday after Saros made 27 saves in a 3-2 win at the Chicago Blackhawks on Friday.