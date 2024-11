Avalanche at Predators projected lineups

AVALANCHE (5-6-0) at PREDATORS (3-6-1)

8 p.m. ET; FDSNSO, ALT2

Avalanche projected lineup

Joel Kiviranta -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Ivan Ivan -- Casey Mittelstadt -- Logan O’Connor

Nikita Prishchepov -- Parker Kelly -- Nikolai Kovalenko

Chris Wagner -- T.J. Tynan -- Oliver Kylington

Samuel Girard -- Cale Makar

Devon Toews -- Josh Manson

Calvin de Haan -- Sam Malinski

Justus Annunen

Alexandar Georgiev

Scratched: John Ludvig, Kaapo Kahkonen

Injured: Ross Colton (broken foot), Miles Wood (upper body), Jonathan Drouin (upper body), Artturi Lehkonen (upper body), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Suspended: Valeri Nichushkin

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Jonathan Marchessault

Steven Stamkos -- Colton Sissons -- Gustav Nyquist

Juuso Parssinen -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Zachary L'Heureux -- Mark Jankowski -- Cole Smith

Brady Skjei -- Roman Josi

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Marc Del Gaizo -- Luke Schenn

Juuse Saros

Scott Wedgewood

Scratched: Philip Tomasino, Dante Fabbro, Michael McCarron

Injured: None

Status report

Prishchepov is expected to make his NHL debut after he and Tynan were recalled from Colorado of the American Hockey League on Friday. ... Jankowski will return to the lineup in place of McCarron, a forward.