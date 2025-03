Avalanche at Wild projected lineups

AVALANCHE (39-24-2) at WILD (36-24-4)

8 p.m. ET; FDSNNO, ALT

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Jonathan Drouin -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Joel Kiviranta -- Charlie Coyle -- Ross Colton

Miles Wood -- Jack Drury -- Jimmy Vesey

Devon Toews -- Cale Makar

Ryan Lindgren -- Josh Manson

Samuel Girard -- Erik Johnson

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Keaton Middleton, Parker Kelly, Logan O'Connor, Sam Malinski

Injured: Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Wild projected lineup

Gustav Nyquist -- Ryan Hartman -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Frederick Gaudreau -- Mats Zuccarello

Marcus Foligno -- Marco Rossi -- Vinnie Hinostroza

Yakov Trenin -- Devin Shore -- Justin Brazeau

Jake Middleton -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: David Jiricek, Brendan Gaunce

Injured: Kirill Kaprizov (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body), Jonas Brodin (lower body)

Status report

The Avalanche did not conduct a morning skate following a 3-0 win against the Chicago Blackhawks on Monday. ... Blackwood could start after Wedgewood made 20 saves Monday. ... Gustafsson will start after Fleury made 19 saves in a 3-1 loss to the Pittsburgh Penguins on Sunday.