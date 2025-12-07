Blackhawks at Ducks projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (12-10-6) at DUCKS (17-10-1)

8 p.m. ET; Victory+, CHSN, KCOP-13, SN

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Andre Burakovsky

Oliver Moore -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi

Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Sam Lafferty

Alex Vlasic -- Artyom Levshunov

Wyatt Kaiser -- Louis Crevier

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Sam Rinzel

Arvid Soderblom

Spencer Knight

Scratched: Landon Slaggert

Injured: Teuvo Teravainen (upper body), Nick Foligno (left hand)

Ducks projected lineup

Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke

Frank Vatrano -- Ryan Strome -- Alex Killorn

Ross Johnston -- Ryan Poehling --Mikael Granlund

Jackson LaCombe -- Jacob Trouba

Olen Zellweger -- Radko Gudas

Pavel Mintyukov -- Drew Helleson

Ville Husso

Vyacheslav Buteyets

Scratched: Nikita Nesterenko, Jansen Harkins, Ian Moore

Injured: Lukas Dostal (upper body), Petr Mrazek (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate. ... Soderblom is expected to start after Knight made 26 saves in a 6-0 loss at the Los Angeles Kings on Saturday. ... Teravainen will be a game-time decision; he did not play Saturday after getting hit in the face with a puck during a 2-1 win against Los Angeles on Thursday. ... Granlund and Killorn switched spots at practice on Saturday.

