Blackhawks at Ducks projected lineups

BLACKHAWKS (12-10-6) at DUCKS (17-10-1)
8 p.m. ET; Victory+, CHSN, KCOP-13, SN
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Andre Burakovsky
Oliver Moore -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi
Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Colton Dach -- Sam Lafferty
Alex Vlasic -- Artyom Levshunov
Wyatt Kaiser -- Louis Crevier
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Sam Rinzel
Arvid Soderblom
Spencer Knight
Scratched: Landon Slaggert
Injured: Teuvo Teravainen (upper body), Nick Foligno (left hand)
Ducks projected lineup
Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry
Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke
Frank Vatrano -- Ryan Strome -- Alex Killorn
Ross Johnston -- Ryan Poehling --Mikael Granlund
Jackson LaCombe -- Jacob Trouba
Olen Zellweger -- Radko Gudas
Pavel Mintyukov -- Drew Helleson
Ville Husso
Vyacheslav Buteyets
Scratched: Nikita Nesterenko, Jansen Harkins, Ian Moore
Injured: Lukas Dostal (upper body), Petr Mrazek (lower body)
Status report
Neither team held a morning skate. ... Soderblom is expected to start after Knight made 26 saves in a 6-0 loss at the Los Angeles Kings on Saturday. ... Teravainen will be a game-time decision; he did not play Saturday after getting hit in the face with a puck during a 2-1 win against Los Angeles on Thursday. ... Granlund and Killorn switched spots at practice on Saturday.