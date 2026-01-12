Hurricanes at Red Wings projected lineups

HURRICANES (28-14-3) at RED WINGS (27-15-4)
7 p.m. ET; FDSNDET, FDSNSO
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Nikolaj Ehlers
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Seth Jarvis
Mark Jankowski -- Eric Robinson
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere – Alexander Nikishin
Mike Reilly
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Jesperi Kotkaniemi
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body), Noah Philp (concussion), William Carrier (undisclosed)
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Marco Kasper
Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane
James van Riemsdyk -- J.T. Compher -- Lucas Raymond
John Leonard -- Michael Rasmussen -- Mason Appleton
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom
Injured: None
Status report
With Carrier, a forward, unavailable, the Hurricanes could use 11 forwards and seven defensemen. … The Red Wings are not expected to make any lineup changes from their 4-0 win at the Montreal Canadiens on Saturday.