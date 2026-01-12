Hurricanes at Red Wings projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

HURRICANES (28-14-3) at RED WINGS (27-15-4)

7 p.m. ET; FDSNDET, FDSNSO

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Nikolaj Ehlers

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Seth Jarvis

Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere – Alexander Nikishin

Mike Reilly

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Jesperi Kotkaniemi

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body), Noah Philp (concussion), William Carrier (undisclosed)

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Marco Kasper

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane

James van Riemsdyk -- J.T. Compher -- Lucas Raymond

John Leonard -- Michael Rasmussen -- Mason Appleton

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom

Injured: None

Status report

With Carrier, a forward, unavailable, the Hurricanes could use 11 forwards and seven defensemen. … The Red Wings are not expected to make any lineup changes from their 4-0 win at the Montreal Canadiens on Saturday.

