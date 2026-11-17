SABRES (8-8-4) at FLYERS (6-11-6)
7 p.m. ET; NBCSP, MSG-B
Sabres projected lineup
Zach Benson -- Jiri Kulich -- Tage Thompson
Ryan McLeod -- Noah Ostlund -- Jack Quinn
Josh Norris -- Peyton Krebs -- Josh Doan
Beck Malenstyn -- Tyson Kozak -- Jason Zucker
Rasmus Dahlin -- Mattias Samuelsson
Conor Timmins -- Owen Power
Olen Zellweger -- Zach Metsa
Alex Lyon
Colten Ellis
Scratched: Louis Crevier, Sam Carrick, Ukko-Pekka Luukkonen
Injured: Konsta Helenius (upper body), Justin Danforth (upper body), Matt Grzelcyk (lower body)