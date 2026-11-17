Status report

The Sabres held an optional morning skate. Danforth was on the ice Tuesday, but the forward will likely miss his 12th straight game. ... Metsa, who had been scratched the previous two games, will replace Crevier on defense. ... Barkey will play for the Flyers after missing a 5-2 loss to the Edmonton Oilers on Sunday because of an illness. He'll replace Bunting at forward. ... Bonk will play after being scratched Sunday, replacing Benoit on defense.