Bruins at Lightning

BRUINS (13-1-2) at LIGHTNING (8-6-4)

7 p.m. ET; BSSUN, NESN, TVAS

Bruins projected lines

Brad Marchand -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

James van Riemsdyk -- Charlie Coyle -- Trent Frederic

Danton Heinen -- Matthew Poitras -- Jake DeBrusk

Jakub Lauko -- John Beecher -- Oskar Steen

Mason Lohrei -- Charlie McAvoy

Hampus Lindholm -- Brandon Carlo

Derek Forbort -- Kevin Shattenkirk

Jeremy Swayman

Linus Ullmark

Scratched: Patrick Brown, Ian Mitchell

Injured: Morgan Geekie (upper body)

Lightning projected lines

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Anthony Cirelli -- Nicholas Paul

Tanner Jeannot -- Tyler Motte -- Michael Eyssimont

Austin Watson -- Luke Glendening -- Cole Koepke

Victor Hedman -- Erik Cernak

Mikhail Sergachev -- Darren Raddysh

Calvin de Haan -- Nick Perbix

Jonas Johansson

Matt Tomkins

Scratched: Haydn Fleury, Alex Barre-Boulet

Injured: Andrei Vasilevskiy (back), Conor Sheary (upper body)

Status report

Cirelli took part in an optional morning skate and likely will play after missing a 6-4 win against the Edmonton Oilers on Saturday because of a hand injury.