Bo Horvat Named to Team Canada for Olympic Winter Games Milano Cortina 2026

Islanders center to play in Olympic Winter Games for first time in his career

1920x1080 (8)
By Cory Wright
NewYorkIslanders.com

Bo Horvat was named to Team Canada for the 2026 Winter Olympic Games Milano Cortina on Wednesday afternoon.

Horvat will play in the Olympic Winter Games for the first time in his career, as the NHL has not sent players to the Olympic Winter Games since Sochi 2014.

The London, ON, native has represented Canada internationally at the IIHF World Championships (2025, 2018), the World Juniors (2014) and the World Under-17 Hockey Challenge (2012). Horvat recorded eight points (4G, 4A) at last year’s Worlds before an injury prematurely ended his tournament.

Horvat has 33 points (21G, 12A) in 35 games this season for the Islanders, leading the team in both goals and points. Horvat’s 21 goals are tied for seventh among Canadian skaters this season with Sidney Crosby and Macklin Celebrini.

Horvat also boasts a 57.7 FOW% this season, which is third highest among Canadian skaters with at least 500 face-offs taken. His well-rounded game was likely appealing to Team Canada, as Horvat averages 2:05 SH TOI/GP and 3:57 PP TOI/GP and can play in all situations. Horvat is one of three Canadian forwards – along Florida’s Sam Reinhart and Washington’s Tom Wilson – to average over two minutes of shorthanded ice time and two minutes of power-play time per game this season.

"Bo has a lot of the attributes we're looking for," Team Canada General Manager Doug Armstrong told reporters. "We want to be able to play inside, get to the net. He's a player that played left wing with [Nathan] MacKinnon at the World Championships last year. He can play multiple positions for us. Of the players we selected, he's our highest face-off guy, so he adds that element to the selection process."

Armstrong added, "Just an all-around, good 200-foot player that can touch both ends of the special teams, if needed, and has a multi positional aspect to him that made him a very appealing player for us."

Team Canada will compete in Group A along with Team Czechia, Team France and Team Switzerland. Team Canada plays its first game on Feb. 12 against Team Czechia, faces Team Switzerland the next day and concludes preliminary play against Team France on Feb. 15.

See below for the full Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 men's hockey schedule (all times ET):

Wednesday, Feb. 11

Group B
Slovakia vs Finland, 10:40 a.m. -- Santagiulia Arena
Sweden vs. Italy, 3:10 p.m. -- Santagiulia Arena

Thursday, Feb. 12

Group A
Switzerland vs. France, 6:10 a.m. -- Santagiulia Arena
Czechia vs. Canada, 10:40 a.m. -- Santagiulia Arena

Group C
Latvia vs. United States, 3:10 p.m. -- Santagiulia Arena
Germany vs. Denmark, 3:10 p.m. - Rho Arena

Friday, Feb. 13

Group B
Finland vs. Sweden, 6:10 a.m. -- Santaguilia Arena
Italy vs. Slovakia, 6:10 a.m. -- Rho Arena

Group A
France vs. Czechia, 10:40 a.m. -- Santagiulia Arena
Canada vs. Switzerland, 3:10 p.m. -- Santagiulia Arena

Saturday, Feb. 14

Group B
Sweden vs Slovakia, 6:10 a.m. -- Santagiulia Arena
Finland vs. Italy, 10:40 a.m. -- Santagiulia Arena

Group C
Germany vs. Latvia, 6:10 a.m. -- Rho Arena
USA vs. Denmark, 3:10 p.m. -- Santagiulia Arena

Sunday, Feb. 15

Group A
Switzerland vs. Czechia, 6:10 a.m. -- Santagiulia Arena
Canada vs. France, 10:40 a.m. -- Santagiulia Arena

Group C
USA vs. Germany, 3:10 p.m. -- Santagiulia Arena
Denmark vs. Latvia, 3:10 p.m. -- Rho Arena

Tuesday Feb. 17

Qualification playoff, 6:10 a.m. -- Santagiulia Arena
Qualification playoff, 6:10 a.m. -- Rho Arena
Qualification playoff, 10:40 a.m. -- Santagiulia Arena
Qualification playoff, 3:10 p.m. -- Santagiulia Arena

Wednesday, Feb. 18

Quarterfinal -- 6:10 a.m. -- Santagiulia Arena
Quarterfinal, 8:10 a.m. -- Rho Arena
Quarterfinal, 10:40 a.m. -- Santagiulia Arena
Quarterfinal, 3:10 p.m -- Santagiulia Arena

Friday, Feb. 20

Semifinal -- 10:40 a.m. -- Santagiulia Arena
Semifinal -- 3:10 p.m. -- Santagiulia Arena

Saturday, Feb. 21

Bronze medal game -- 2:40 p.m. -- Santagiulia Arena

Sunday, Feb. 22

Gold medal game -- 8:10 a.m. -- Santagiulia Arena

News Feed

Horvat Gets Iron Man Mask for Shootout Winner in 3-2 SO Win Over Blackhawks

Takeaways: Islanders Pull Off 3-2 SO Win Over Blackhawks

Isles Day to Day: Ritchie In, MacLean Out Against Blackhawks

Game Preview: Islanders at Blackhawks Dec. 30

Follow the Isles at the 2026 World Juniors

The Skinny: Blue Jackets 4, Islanders 2

Takeaways: The Islanders Drop 4-2 Decision to Blue Jackets

Game Preview: Islanders at Blue Jackets

The Skinny: Islanders 2, Rangers 0

Lee Earns Second Iron Man Mask for His Game-Winner against the Rangers

Takeaways: Rittich, Islanders Shut Out Rangers 2-0

Isles Day-to-Day: Horvat to Return vs Rangers

Isles Day-to-Day: Sorokin Placed on IR, Hogberg Recalled on Emergency Conditions

Game Preview: Islanders vs Rangers

Islanders Journeys in the World Juniors

Eiserman and Bednarik Make Team USA's World Junior Roster

The Skinny: Islanders 2, Devils 1

Takeaways: Islanders Grind Out 2-1 Win Over Devils in Rivalry Showdown