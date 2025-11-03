Los Ducks Rindieron Tributo Especial a México

Los Ducks celebraron del Día de Muertos con una gran combinación de arte, cultura, deportes y tradición

Photo 1 Dia de Muertos Anaheim

© Anaheim Ducks

By Octavio Sequera
NHL.com/es Corresponsal Independiente

Los Anaheim Ducks rindieron un emotivo homenaje a la cultura mexicana al celebrar el Día de Muertos en el Honda Center, en una jornada especial que combinó hockey, arte y tradición durante el partido ante los New Jersey Devils. La organización californiana mostró una vez más su respeto y admiración por la herencia hispana al ofrecer un evento lleno de color, música y símbolos que honraron la vida y la memoria de quienes ya partieron.

La noche del domingo reunió a miles de aficionados que disfrutaron de una experiencia única y es que, desde días antes, el club había ofrecido boletos con descuento para miembros de programas comunitarios hispanos y los primeros cinco mil aficionados que ingresaron al recinto recibieron un poncho conmemorativo inspirado en el Día de Muertos, con el nombre “Vamos Patos”.

Antes del inicio del partido, el público pudo disfrutar de pintura facial gratuita en la entrada sur del Honda Center y en áreas exclusivas de la arena deportiva. El ambiente musical estuvo a cargo de los trompetistas del Mariachi Nuevo Jalisciense, quienes interpretaron el himno nacional de los Estados Unidos luciendo chaquetas personalizadas con los colores y logotipos de los Ducks, algo que se extendió a lo largo del encuentro, cuando el grupo ofreció presentaciones adicionales junto al Ballet Folklórico, llenando el recinto de ritmo y tradición mexicana.

Photo 2 Dia Muertos Anaheim

© Anaheim Ducks

Otro de los momentos destacados fue la presencia del peleador de artes marciales mixtas Brian Ortega, clasificado entre los mejores del peso pluma en el UFC. El

deportista, de raíces mexicanas y nacido en el sur de California, activó el tradicional botón “Take Flight” antes del inicio del juego, recibiendo una ovación por parte del público al representar con orgullo la herencia mexicana en el deporte estadounidense.

Photo 3 Anaheim Dia Muertos Brian Ortega

Ortega, nacido en California, es hijo de padres originarios de Hermosillo, Sonora, ha representado con orgullo sus raíces mexicanas a lo largo de su carrera.

“Esta invitación significó mucho para mí, porque me siento orgulloso de ser parte de toda esta fiesta. La verdad es que es un motivo más para seguir agradecido”, señaló el peleador de la UFC sobre su participación.

Photo 4 Brian Anaheim Dia Muertos Brian and family

© Anaheim Ducks

Y es que Ortega ha expresado en varias ocasiones que llevar la bandera mexicana en sus combates no solo es un gesto simbólico, sino un tributo a sus padres y a todos los jóvenes hispanos que sueñan con alcanzar el éxito sin olvidar de dónde vienen. Su participación en celebraciones como la del Día de Muertos con los Anaheim Ducks refleja ese mismo orgullo cultural que lo ha convertido en una figura inspiradora tanto dentro como fuera del octágono.

Arte para todos

Photo 5 Dia de Muertos anaheim Artist

© Anaheim Ducks

A lo largo de la noche, los asistentes recorrieron diferentes espacios decorados con ofrendas y altares dedicados tanto a miembros de la comunidad local como a exjugadores del equipo. Las ofrendas se convirtieron en uno de los principales atractivos del evento, combinando el respeto por la tradición con el espíritu deportivo que caracteriza a los Ducks.

La creatividad también tuvo un papel importante. En el área conocida como Michelob Ultra Puck Drop Patio, el artista local José Ortiz pintó en vivo tres chaquetas de mezclilla con diseños inspirados en el Día de Muertos, mientras los aficionados observaban su trabajo. La atmósfera estuvo acompañada por presentaciones de una “Catrina viviente” y un colorido muro de recuerdos patrocinado por Estrella Jalisco.

Photo 6 Anaheim Dia Muertos Mask

© Anaheim Ducks

Durante el partido, la organización aprovechó la ocasión para reconocer a jóvenes jugadores de hockey con raíces hispanas que forman parte de programas como Fly Her Way, Jr. Ducks, Lady Ducks y The Rinks. Más de dos mil estudiantes del Distrito Escolar de Anaheim participaron en la iniciativa artística del club, creando piezas de papel picado, máscaras y calaveras decorativas que fueron exhibidas a lo largo del estadio.

La Fundación Anaheim Ducks también se unió a la celebración con una subasta benéfica inspirada en el Día de Muertos, cuyos ingresos fueron destinados a Latino Health Access, una organización dedicada a promover la salud, la equidad y la educación en comunidades latinas del sur de California. La subasta incluyó artículos temáticos, camisetas autografiadas y piezas exclusivas, reafirmando el compromiso social del equipo.

La noche especial representó la culminación de un esfuerzo continuo por parte de los Ducks para estrechar lazos con la comunidad hispana. Durante el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre), la organización había participado activamente en eventos locales como el Concha Festival en el Museo del Patrimonio del Condado de Orange y el Festival de Día de los Muertos de Mission Viejo.

Photo 7 Dia Muertos Anaheim Family

© Anaheim Ducks

Desde 2005, el equipo mantiene el programa educativo S.C.O.R.E. (Programa Escolar de Recreación y Educación), que promueve la inclusión y la educación a través del deporte; cerca de la mitad de sus 25.000 participantes son estudiantes hispanos o de otras minorías y todos los materiales educativos han sido traducidos al español para facilitar el acceso y la participación.

Con esta celebración, los Anaheim Ducks reafirmaron su compromiso de honrar las tradiciones culturales de su comunidad, integrando el deporte con la identidad y el orgullo de sus aficionados. El Día de Muertos en el Honda Center no solo fue una fiesta de hockey, sino un homenaje a la vida, a la memoria y a la diversidad que enriquecen el espíritu del sur de California.

Photo 8 Anaheim Dia Muertos- Girls on Ice

© Anaheim Ducks

News Feed

Sennecke, Gauthier lead Ducks to victory over Devils for 3rd straight win

GAMEDAY: Ducks Duel with Devils in Día de Muertos Partido

Carlsson gets 4 points, Ducks top Red Wings for 4th win in past 5

GAMEDAY: Returns and Reunions Abound as Ducks Host Red Wings at Honda Center

Kreider Makes Welcome Return to Ducks After Battling 'Not Pleasant' Illness

Ducks to Host Día de Muertos Celebration Sunday at Honda Center

Día de Muertos en Anaheim: Un Tributo a la Comunidad

Ducks and Ryoko Rain Collaborate on Exclusive Capsule Collection

Ducks recover to defeat Panthers in shootout

Ducks Score Twice in 59 Seconds to Tie It Late but Ultimately Fall to Lightning

GAMEDAY: Ducks Close Out Road Trip by Taking on Panthers in Florida

GAMEDAY: Ducks Head to Tampa Looking for Third Straight Win

Granlund gets NHL career-high 5 points, Ducks recover to defeat Bruins

GAMEDAY: Ducks Road Trip Rolls on in Beantown

GAMEDAY: Ducks Look to Get Back on Track in Music City

GAMEDAY: Ducks Begin Five-Game Road Trip in Chicago to Take on the Hawks

GAMEDAY: Ducks Aim for Third Straight Win in Battle with Carolina Tonight

Our 21st Duck for the 2025-26 Season: Daniel “Doc” Jacobs