Los Ducks Rindieron Tributo Especial a México

La noche del domingo reunió a miles de aficionados que disfrutaron de una experiencia única y es que, desde días antes, el club había ofrecido boletos con descuento para miembros de programas comunitarios hispanos y los primeros cinco mil aficionados que ingresaron al recinto recibieron un poncho conmemorativo inspirado en el Día de Muertos, con el nombre “Vamos Patos”.

Antes del inicio del partido, el público pudo disfrutar de pintura facial gratuita en la entrada sur del Honda Center y en áreas exclusivas de la arena deportiva. El ambiente musical estuvo a cargo de los trompetistas del Mariachi Nuevo Jalisciense, quienes interpretaron el himno nacional de los Estados Unidos luciendo chaquetas personalizadas con los colores y logotipos de los Ducks, algo que se extendió a lo largo del encuentro, cuando el grupo ofreció presentaciones adicionales junto al Ballet Folklórico, llenando el recinto de ritmo y tradición mexicana.