Los Anaheim Ducks rindieron un emotivo homenaje a la cultura mexicana al celebrar el Día de Muertos en el Honda Center, en una jornada especial que combinó hockey, arte y tradición durante el partido ante los New Jersey Devils. La organización californiana mostró una vez más su respeto y admiración por la herencia hispana al ofrecer un evento lleno de color, música y símbolos que honraron la vida y la memoria de quienes ya partieron.
Los Ducks Rindieron Tributo Especial a México
Los Ducks celebraron del Día de Muertos con una gran combinación de arte, cultura, deportes y tradición
© Anaheim Ducks
La noche del domingo reunió a miles de aficionados que disfrutaron de una experiencia única y es que, desde días antes, el club había ofrecido boletos con descuento para miembros de programas comunitarios hispanos y los primeros cinco mil aficionados que ingresaron al recinto recibieron un poncho conmemorativo inspirado en el Día de Muertos, con el nombre “Vamos Patos”.
Antes del inicio del partido, el público pudo disfrutar de pintura facial gratuita en la entrada sur del Honda Center y en áreas exclusivas de la arena deportiva. El ambiente musical estuvo a cargo de los trompetistas del Mariachi Nuevo Jalisciense, quienes interpretaron el himno nacional de los Estados Unidos luciendo chaquetas personalizadas con los colores y logotipos de los Ducks, algo que se extendió a lo largo del encuentro, cuando el grupo ofreció presentaciones adicionales junto al Ballet Folklórico, llenando el recinto de ritmo y tradición mexicana.
© Anaheim Ducks
Otro de los momentos destacados fue la presencia del peleador de artes marciales mixtas Brian Ortega, clasificado entre los mejores del peso pluma en el UFC. El
deportista, de raíces mexicanas y nacido en el sur de California, activó el tradicional botón “Take Flight” antes del inicio del juego, recibiendo una ovación por parte del público al representar con orgullo la herencia mexicana en el deporte estadounidense.
Ortega, nacido en California, es hijo de padres originarios de Hermosillo, Sonora, ha representado con orgullo sus raíces mexicanas a lo largo de su carrera.
“Esta invitación significó mucho para mí, porque me siento orgulloso de ser parte de toda esta fiesta. La verdad es que es un motivo más para seguir agradecido”, señaló el peleador de la UFC sobre su participación.
© Anaheim Ducks
Y es que Ortega ha expresado en varias ocasiones que llevar la bandera mexicana en sus combates no solo es un gesto simbólico, sino un tributo a sus padres y a todos los jóvenes hispanos que sueñan con alcanzar el éxito sin olvidar de dónde vienen. Su participación en celebraciones como la del Día de Muertos con los Anaheim Ducks refleja ese mismo orgullo cultural que lo ha convertido en una figura inspiradora tanto dentro como fuera del octágono.
Arte para todos
© Anaheim Ducks
A lo largo de la noche, los asistentes recorrieron diferentes espacios decorados con ofrendas y altares dedicados tanto a miembros de la comunidad local como a exjugadores del equipo. Las ofrendas se convirtieron en uno de los principales atractivos del evento, combinando el respeto por la tradición con el espíritu deportivo que caracteriza a los Ducks.
La creatividad también tuvo un papel importante. En el área conocida como Michelob Ultra Puck Drop Patio, el artista local José Ortiz pintó en vivo tres chaquetas de mezclilla con diseños inspirados en el Día de Muertos, mientras los aficionados observaban su trabajo. La atmósfera estuvo acompañada por presentaciones de una “Catrina viviente” y un colorido muro de recuerdos patrocinado por Estrella Jalisco.
© Anaheim Ducks
Durante el partido, la organización aprovechó la ocasión para reconocer a jóvenes jugadores de hockey con raíces hispanas que forman parte de programas como Fly Her Way, Jr. Ducks, Lady Ducks y The Rinks. Más de dos mil estudiantes del Distrito Escolar de Anaheim participaron en la iniciativa artística del club, creando piezas de papel picado, máscaras y calaveras decorativas que fueron exhibidas a lo largo del estadio.
La Fundación Anaheim Ducks también se unió a la celebración con una subasta benéfica inspirada en el Día de Muertos, cuyos ingresos fueron destinados a Latino Health Access, una organización dedicada a promover la salud, la equidad y la educación en comunidades latinas del sur de California. La subasta incluyó artículos temáticos, camisetas autografiadas y piezas exclusivas, reafirmando el compromiso social del equipo.
La noche especial representó la culminación de un esfuerzo continuo por parte de los Ducks para estrechar lazos con la comunidad hispana. Durante el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre), la organización había participado activamente en eventos locales como el Concha Festival en el Museo del Patrimonio del Condado de Orange y el Festival de Día de los Muertos de Mission Viejo.
© Anaheim Ducks
Desde 2005, el equipo mantiene el programa educativo S.C.O.R.E. (Programa Escolar de Recreación y Educación), que promueve la inclusión y la educación a través del deporte; cerca de la mitad de sus 25.000 participantes son estudiantes hispanos o de otras minorías y todos los materiales educativos han sido traducidos al español para facilitar el acceso y la participación.
Con esta celebración, los Anaheim Ducks reafirmaron su compromiso de honrar las tradiciones culturales de su comunidad, integrando el deporte con la identidad y el orgullo de sus aficionados. El Día de Muertos en el Honda Center no solo fue una fiesta de hockey, sino un homenaje a la vida, a la memoria y a la diversidad que enriquecen el espíritu del sur de California.
© Anaheim Ducks