FIRST PERIOD
6:17: UTA GOAL - Lawson Crouse (Trocheck, Peeke) 1-0 UTA
6:17: UTA GOAL - Lawson Crouse (Trocheck, Peeke) 1-0 UTA
6:52: UTA Penalty - Anders Lee (high-sticking)
11:17: UTA Penalty - Kailer Yamamoto (roughing)
11:17: UTA Penalty - Barrett Hayton (roughing)
11:17: MIN Penalty - Matt Boldy (boarding)
11:17: MIN Penalty - Joel Eriksson Ek (roughing)
End of Period Stats
Score: 1-0 UTA
Shots: MIN 8, UTA 6
Power Play: MIN 0/1, UTA 0/0
Hits: UTA 11, MIN 9
Blocked Shots: MIN 6, UTA 3
Face-Off %: UTA 52.9%, MIN 47.1%
0:27: UTA Penalty - Jack McBain (fighting major)
2:34: MIN Penalty - Joel Eriksson Ek (holding)
2:44: UTA GOAL - Logan Cooley (PPG - Guenther, Sergachev) 2-0 UTA
3:14: UTA Penalty - Liam O'Brien (fighting major)
3:14: MIN Penalty - Nick Foligno (fighting major)
Keller - Trocheck - Crouse
Sergachev - Weegar
Vejmelka
Kaprizov - Eriksson Ek - Boldy
Brodin - Faber
Wallstedt
Keller - Trocheck - Crouse
Lee - Cooley - Guenther
McBain - Hayton - Yamamoto
O'Brien - Stenlund - But
Sergachev - Peeke
Simashev - Weegar
Jones - DeSimone
Vejmelka
Kaprizov - Eriksson Ek - Boldy
Coleman - McCarron - Brink
Trenin - Yurov - Shabanov
Foligno - Hartman - Foligno
Brodin - Faber
Kiersted - Spurgeon
Bogosian - Spacek
Wallstedt
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