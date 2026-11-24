FIRST PERIOD
5:11: WPG GOAL - Gabriel Vilardi (Connor, Morrissey) 1-0 WPG
6:17: UTA GOAL - Andrew Peeke (But, Stenlund) 1-1 Tie
5:11: WPG GOAL - Gabriel Vilardi (Connor, Morrissey) 1-0 WPG
6:17: UTA GOAL - Andrew Peeke (But, Stenlund) 1-1 Tie
7:26: WPG GOAL - Gabriel Vilardi (Connor, Samberg) 2-1 WPG
10:22: UTA GOAL - Lawson Crouse (Cooley, Weegar) 2-2 Tie
14:00: WPG GOAL - Morgan Barron (Björck, Ferraro) 3-2 WPG
End of Period Stats
Score: 3-2 WPG
Shots: UTA 11, WPG 8
Power Play: N/A
Hits: UTA 8, WPG 6
Blocked Shots: WPG 6, UTA 3
Face-Off %: UTA 69.2%, WPG 30.8%
Updates coming soon!
Lee - Hayton - Yamamoto
Simashev - Weegar
Cossa
Perfetti - Yager - Mercer
Ferraro - Thrun
Skinner
Keller - McBain - Guenther
Cooley - Trocheck - Crouse
Lee - Hayton - Yamamoto
O'Brien - Stenlund - But
Sergachev - Peeke
Simashev - Weegar
Jones - DeSimone
Cossa
Connor - Scheifele - Vilardi
Perfetti - Yager - Mercer
Barron - Lowry - Björck
Iafallo - Zhilkin - Bauer
Morrissey - Salomonsson
Samberg - Pionk
Ferraro - Thrun
Skinner
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