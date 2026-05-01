Utah Looks to Tie Series at Home

The Vegas Golden Knights have a 3-2 series lead heading into Friday’s game

By Catherine Bogart
THE DETAILS

WHO: Vegas (3-2) vs Utah (2-3)

WHEN: May 1, 2026 – 8:00 p.m. MT

WHERE: Delta Center

TV: ESPN, Utah16, Mammoth+

RADIO: Mammoth App, NHL App, NHL.com, KSL Sports Zone (97.5FM/1280AM), KSL Sports App

MORNING SKATE NOTES

The Series So Far

  • Entering Game 6, Vegas has a 3-2 series lead and is one win away from advancing to the Second Round. However, if Utah wins on Friday it would send the series back to Vegas for Game 7.
  • The Golden Knights won Game 1 on Apr. 19 (4-2), Game 4 on Apr. 27 (5-4, OT), and Game 5 on Apr. 29 (5-4, 2OT). The Mammoth won Game 2 on Apr. 21 (3-2) and Game 3 on Apr. 24 (4-2).

Series Recaps

Storylines Surrounding the Teams

Utah

  • Utah fell in double overtime on Wednesday night in Vegas. It was a hard-fought game with multiple lead changes, and the Mammoth were happy with their fight. John Marino scored his first goal of the series and Michael Carcone scored in his second-straight game. Lawson Crouse and Dylan Guenther scored their third goals of the First Round in Game 5 as well.
  • The Mammoth have 11 players with multiple points in the First Round. 10 skaters on Utah’s roster have scored a goal in this series while 13 players have one or more assists.
  • Crouse and Guenther are tied for the team-lead with three goals each while Clayton Keller, Mikhail Sergachev, and Kailer Yamamoto’s four assists each are the most on the roster.
  • Karel Vejmelka has played all five games in this First Round series. He has a 2.98 goals-against average and a .892 save percentage. He stopped 33 of the 38 shots he faced in Game 5 and finished the game with a .868 save percentage.
  Game 6 will be at the Delta Center on Friday!

Vegas

  • Vegas took a 3-2 series lead with a 5-4 double overtime win in Game 5. Pavel Dorofeyev had a hat trick in the win while Shea Theodore and Brett Howden also scored in the win.
  • Dorofeyev leads the Golden Knights with four goals while Howden is second on the team with three tallies. Ivan Barbashev, Mark Stone, Nic Dowd, and Theodore have each scored twice in the 2026 playoffs, while Jack Eichel, Cole Smith, and Colton Sissons have contributed a goal as well.
  • Jack Eichel’s seven assists lead the Golden Knights while Noah Hanifin and Mitch Marner are tied for second on the team with four helpers each.
  • Vegas has nine skaters with one or more goals and 11 players with at least one assist in the First Round. In addition, 13 of the Golden Knights’ skaters have multiple points in this series.
  • Carter Hart has played all five of Vegas’ games. He has a 3.02 goals-against average and a .888 save percentage. In his most recent game, Hart stopped 34 of the 38 shots he faced, and finished the night with a .895 save percentage.

By the Numbers

  • 35: How many total goals have been scored in the first five games of the First Round. Utah has scored 17 goals while Vegas has scored 18 times.
  • 86: Total hits in Game 5. Utah had 44 while Vegas had 42.
  • 85:28: Game 5 went to double overtime and Howden’s goal ended the game 5:28 into the second OT period.
  • 37:35: Mikhail Sergachev’s total ice time in Game 5. The alternate captain led all blueliners in TOI.
  • 30:46: Nick Schmaltz’s total ice time in Game 5. This led all forwards.
  • 34:29: Rasmus Andersson’s time on ice in the last game. He led all defensemen in this category.
  • 31:15: Jack Eichel’s time on ice in Game 5. His TOI was the most out of Vegas’ forward group.

Upcoming Schedule

  • May 3: UTA vs VGK – TBD

