Sabres at The Winter Olympics | News, stats and updates

Full schedule
Wednesday, Feb. 11
Group B
Slovakia vs Finland, 10:40 a.m. – Santagiulia Arena
Sweden vs. Italy, 3:10 p.m. – Santagiulia Arena
Thursday, Feb. 12
Group A
Switzerland vs. France, 6:10 a.m. – Santagiulia Arena
Czechia vs. Canada, 10:40 a.m. – Santagiulia Arena
Group C
Latvia vs. United States, 3:10 p.m. – Santagiulia Arena
Germany vs. Denmark, 3:10 p.m. – Rho Arena
Friday, Feb. 13
Group B
Finland vs. Sweden, 6:10 a.m. – Santaguilia Arena
Italy vs. Slovakia, 6:10 a.m. – Rho Arena
Group A
France vs. Czechia, 10:40 a.m. – Santagiulia Arena
Canada vs. Switzerland, 3:10 p.m. – Santagiulia Arena
Saturday, Feb. 14
Group B
Sweden vs Slovakia, 6:10 a.m. – Santagiulia Arena
Finland vs. Italy, 10:40 a.m. – Santagiulia Arena
Group C
Germany vs. Latvia, 6:10 a.m. – Rho Arena
USA vs. Denmark, 3:10 p.m. – Santagiulia Arena
Sunday, Feb. 15
Group A
Switzerland vs. Czechia, 6:10 a.m. – Santagiulia Arena
Canada vs. France, 10:40 a.m. – Santagiulia Arena
Group C
USA vs. Germany, 3:10 p.m. – Santagiulia Arena
Denmark vs. Latvia, 3:10 p.m. – Rho Arena
Tuesday Feb. 17
Qualification playoff, 6:10 a.m. – Santagiulia Arena
Qualification playoff, 6:10 a.m. – Rho Arena
Qualification playoff, 10:40 a.m. – Santagiulia Arena
Qualification playoff, 3:10 p.m. – Santagiulia Arena
Wednesday, Feb. 18
Quarterfinal, 6:10 a.m. – Santagiulia Arena
Quarterfinal, 8:10 a.m. – Rho Arena
Quarterfinal, 10:40 a.m. – Santagiulia Arena
Quarterfinal, 3:10 p.m – Santagiulia Arena
Friday, Feb. 20
Semifinal, 10:40 a.m. – Santagiulia Arena
Semifinal, 3:10 p.m. – Santagiulia Arena
Saturday, Feb. 21
Bronze medal game, 2:40 p.m. – Santagiulia Arena
Sunday, Feb. 22
Gold medal game, 8:10 a.m. – Santagiulia Arena