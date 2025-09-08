This year's Rookie Camp will feature 22 players (13 forwards, seven defenseman and two goaltenders). Below is the full roster:
Rangers Rookie Camp to Begin on Wednesday, September 10
New York Rangers: 2025 Rookie Camp Roster
Forwards (13):
#
Ht.
Wt.
Shoots
Birthplace
Born
2024-25 Team
Aspinall, Nathan
#95
6-5
198
L
Markham, ON
Mar. 30, 2006 (19)
Hartford (AHL)
Boilard, Raoul
#96
6-1
187
L
Sherbrooke, QC
Jan. 7, 2006 (19)
Baie-Comeau (QMJHL)
Chmelar, Jaroslav
#49
6-4
226
R
Nove Mesto nad Metuji, CZE
Jul. 20, 2003 (22)
Hartford (AHL)
Gredig, Rico
#82
6-0
186
L
Chur, SUI
Feb. 1, 2005 (20)
HC Davos (NL)
Laba, Noah
#42
6-2
214
R
Northville, MI
Aug. 4, 2003 (21)
Hartford (AHL)
Colorado College (NCAA)
Mack, Sullivan
#87
6-1
190
L
Anchorage, AK
Jul. 5, 2000 (25)
Hartford (AHL)
Cornell (NCAA)
McConnell-Barker, Bryce
#47
6-1
191
L
London, ON
Jun. 4, 2004 (21)
Hartford (AHL)
Othmann, Brennan
#78
6-0
192
L
Pickering, ON
Jan. 5, 2003 (22)
Rangers (NHL)
Hartford (AHL)
Perreault, Gabe
#94
5-11
180
L
Sherbrooke, QC
May 7, 2005 (19)
Rangers (NHL)
Boston College (NCAA)
Roobroeck, Dylan
#54
6-0
222
L
London, ON
Jul. 27, 2004 (21)
Hartford (AHL)
Sykora, Adam
#38
5-11
193
L
Piestany, SVK
Sep. 7, 2004 (21)
Hartford (AHL)
Terrance, Carey
#62
6-0
203
L
Akwesasne, NY
May 10, 2005 (20)
Erie (OHL)
Vaisanen, Kalle
#97
6-4
200
R
Kotka, FIN
Jan. 28, 2003 (22)
Ilves (Liiga)
Defenseman (7):
#
Ht.
Wt.
Shoots
Birthplace
Born
2024-25 Team
Dorrington, Jackson
#83
6-1
216
L
North Reading, MA
Apr. 13, 2004 (21)
Hartford (AHL)
Northeastern (NCAA)
Gonchar, Artem
#86
6-0
156
L
Chelyabinsk, RUS
Oct. 25, 2006 (18)
Magnitogorsk (MHL)
McCarthy, Case
#53
6-1
198
R
Troy, NY
Jan. 9, 2001 (24)
Hartford (AHL)
Bloomington (ECHL)
Moore, Cooper
#89
6-1
185
L
Greenwich, CT
Feb. 16, 2001 (24)
Quinnipiac (NCAA)
Morrow, Scott
#60
6-2
210
R
Darien, CT
Nov. 1, 2002 (22)
Hurricanes (NHL)
Chicago (AHL)
Passmore, Evan
#90
6-3
216
R
Elmira, ON
Dec. 5, 2006 (18)
Barrie (OHL)
Vaughan, Corbin
#72
6-2
203
L
Kamloops, BC
Jan. 10, 2006 (19)
Prince George (WHL)
Regina (WHL)
Goaltenders (2):
#
Ht.
Wt.
Catches
Birthplace
Born
2024-25 Team
Ollas, Hugo
#80
6-7
260
L
Linkoping, SWE
Apr. 24, 2002 (23)
Bloomington (ECHL)
Worcester (ECHL)
Tung, Callum
#98
6-3
209
L
Port Moody, BC
Nov. 23, 2003 (21)
Hartford (AHL)
UCONN (NCAA)