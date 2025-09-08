Rangers Rookie Camp to Begin on Wednesday, September 10 

By New York Rangers

This year's Rookie Camp will feature 22 players (13 forwards, seven defenseman and two goaltenders). Below is the full roster:

New York Rangers: 2025 Rookie Camp Roster

Forwards (13):
#
Ht.
Wt.
Shoots 
Birthplace
Born
2024-25 Team
Aspinall, Nathan
#95
6-5
198
L
Markham, ON
Mar. 30, 2006 (19)
Hartford (AHL)
Boilard, Raoul
#96
6-1
187
L
Sherbrooke, QC
Jan. 7, 2006 (19)
Baie-Comeau (QMJHL)
Chmelar, Jaroslav
#49
6-4
226
R
Nove Mesto nad Metuji, CZE
Jul. 20, 2003 (22)
Hartford (AHL)
Gredig, Rico
#82
6-0
186
L
Chur, SUI
Feb. 1, 2005 (20)
HC Davos (NL)
Laba, Noah
#42
6-2
214
R
Northville, MI
Aug. 4, 2003 (21)

Hartford (AHL)

Colorado College (NCAA)

Mack, Sullivan
#87
6-1
190
L
Anchorage, AK
Jul. 5, 2000 (25)

Hartford (AHL)

Cornell (NCAA)

McConnell-Barker, Bryce
#47
6-1
191
L
London, ON
Jun. 4, 2004 (21)
Hartford (AHL)
Othmann, Brennan
#78
6-0
192
L
Pickering, ON
Jan. 5, 2003 (22)

Rangers (NHL)

Hartford (AHL)

Perreault, Gabe
#94
5-11
180
L
Sherbrooke, QC
May 7, 2005 (19)

Rangers (NHL)

Boston College (NCAA)

Roobroeck, Dylan
#54
6-0
222
L
London, ON
Jul. 27, 2004 (21)
Hartford (AHL)
Sykora, Adam
#38
5-11
193
L
Piestany, SVK
Sep. 7, 2004 (21)
Hartford (AHL)
Terrance, Carey
#62
6-0
203
L
Akwesasne, NY
May 10, 2005 (20)
Erie (OHL)
Vaisanen, Kalle
#97
6-4
200
R
Kotka, FIN
Jan. 28, 2003 (22)
Ilves (Liiga)
Defenseman (7):
#
Ht.
Wt.
Shoots 
Birthplace
Born
2024-25 Team
Dorrington, Jackson
#83
6-1
216
L
North Reading, MA
Apr. 13, 2004 (21)

Hartford (AHL)

Northeastern (NCAA)

Gonchar, Artem
#86
6-0
156
L
Chelyabinsk, RUS
Oct. 25, 2006 (18)
Magnitogorsk (MHL)
McCarthy, Case   
#53
6-1
198
R
Troy, NY
Jan. 9, 2001 (24)

Hartford (AHL)

Bloomington (ECHL)

Moore, Cooper
#89
6-1
185
L
Greenwich, CT
Feb. 16, 2001 (24)
Quinnipiac (NCAA)
Morrow, Scott
#60
6-2
210
R
Darien, CT
Nov. 1, 2002 (22)

Hurricanes (NHL)

Chicago (AHL)

Passmore, Evan
#90
6-3
216
R
Elmira, ON
Dec. 5, 2006 (18)
Barrie (OHL)
Vaughan, Corbin
#72
6-2
203
L
Kamloops, BC
Jan. 10, 2006 (19)

Prince George (WHL)

Regina (WHL)

Goaltenders (2):
#
 Ht.
Wt.
Catches
Birthplace
Born
2024-25 Team
Ollas, Hugo
#80
6-7
260
L
Linkoping, SWE
Apr. 24, 2002 (23)

Bloomington (ECHL)

Worcester (ECHL)

Tung, Callum
#98
6-3
209
L
Port Moody, BC
Nov. 23, 2003 (21)

Hartford (AHL)

UCONN (NCAA)

