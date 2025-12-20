Capitals at Red Wings projected lineups

CAPITALS (19-12-4) at RED WINGS (20-13-3)
1 p.m. ET; FDSNDET, MNMT, NHLN, TVAS
Capitals projected lineup
Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Anthony Beauvillier
Aliaksei Protas -- Justin Sourdif -- Tom Wilson
Connor McMichael -- Sonny Milano -- Ethen Frank
Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Ivan Miroshnichenko
Rasmus Sandin -- John Carlson
Jakob Chychrun -- Matt Roy
Martin Fehervary -- Declan Chisholm
Charlie Lindgren
Logan Thompson
Scratched: Dylan McIlrath, Hendrix Lapierre, Trevor van Riemsdyk
Injured: Ryan Leonard (shoulder, face), Pierre-Luc Dubois (lower body)
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
John Leonard -- Andrew Copp -- Alex DeBrincat
Elmer Soderblom -- Marco Kasper -- Nate Danielson
Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- James van Riemsdyk
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Jacob Bernard-Docker -- Albert Johansson
Cam Talbot
John Gibson
Scratched: Travis Hamonic
Injured: Mason Appleton (lower body), Patrick Kane (upper body)
Status report
Neither team will hold a morning skate after Detroit won 5-2 at Washington on Saturday.