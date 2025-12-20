Capitals at Red Wings projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
CAPITALS (19-12-4) at RED WINGS (20-13-3)

1 p.m. ET; FDSNDET, MNMT, NHLN, TVAS

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Anthony Beauvillier

Aliaksei Protas -- Justin Sourdif -- Tom Wilson

Connor McMichael -- Sonny Milano -- Ethen Frank

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Ivan Miroshnichenko

Rasmus Sandin -- John Carlson

Jakob Chychrun -- Matt Roy

Martin Fehervary -- Declan Chisholm

Charlie Lindgren

Logan Thompson

Scratched: Dylan McIlrath, Hendrix Lapierre, Trevor van Riemsdyk

Injured: Ryan Leonard (shoulder, face), Pierre-Luc Dubois (lower body)

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

John Leonard -- Andrew Copp -- Alex DeBrincat

Elmer Soderblom -- Marco Kasper -- Nate Danielson

Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- James van Riemsdyk

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Jacob Bernard-Docker -- Albert Johansson

Cam Talbot

John Gibson

Scratched: Travis Hamonic

Injured: Mason Appleton (lower body), Patrick Kane (upper body)

Status report

Neither team will hold a morning skate after Detroit won 5-2 at Washington on Saturday.

