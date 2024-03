Capitals at Flames 

CAPITALS (32-25-9) at FLAMES (33-29-5)

8:30 p.m. ET; TVAS, SN, NHLN, MNMT

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Connor McMichael -- T.J. Oshie

Ivan Miroshnichenko -- Dylan Strome -- Tom Wilson

Max Pacioretty -- Hendrix Lapierre -- Sonny Milano

Beck Malenstyn -- Nic Dowd -- Aliaksei Protas

Martin Fehervary -- John Carlson

Rasmus Sandin -- Nick Jensen

Alexander Alexeyev -- Trevor van Riemsdyk

Charlie Lindgren

Darcy Kuemper

Scratched: Michael Sgarbossa, Nicolas Aube-Kubel, Ethan Bear

Injured: None

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Andrew Mangiapane -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Dryden Hunt -- Yegor Sharangovich -- Andrei Kuzmenko

A.J. Greer -- Kevin Rooney -- Matt Coronato

Oliver Kylington -- Rasmus Andersson

MacKenzie Weegar -- Daniil Miromanov

Joel Hanley -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Dan Vladar

Scratched: Jakob Pelletier, Walker Duehr, Dennis Gilbert, Nikita Okhotiuk

Injured: Connor Zary (upper body), Jacob Markstrom (lower body)

Status report

Washington held an optional morning skate. ... Lindgren will start for the ninth time in 10 games. ... Wolf will make his third straight start. ... Hanley will play in place of Okhotiuk, a defenseman, after being a healthy scratch the past two games. ... Markstrom, who last played March 9, skated Monday and the goalie could return to the lineup by the weekend.