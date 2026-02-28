Golden Knights at Penguins projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

GOLDEN KNIGHTS (28-17-14) at PENGUINS (30-15-13)

1 p.m. ET; HBO MAX, TNT, SN360, TVAS

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone

Pavel Dorofeyev -- Mitch Marner -- Reilly Smith

Braeden Bowman --Tomas Hertl -- Keegan Kolesar

Brandon Saad -- Colton Sissons -- Alexander Holtz

Jeremy Lauzon -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Rasmus Andersson

Brayden McNabb -- Kaedan Korczak

Akira Schmid

Adin Hill

Scratched: Cole Reinhardt, Ben Hutton

Injured: Carter Hart (lower body), Brett Howden (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)

Penguins projected lineup

Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Evgeni Malkin

Avery Hayes -- Rickard Rakell -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kris Letang

Ryan Shea -- Connor Clifton

Arturs Silovs

Stuart Skinner

Scratched: Kevin Hayes, Ilya Solovyov, Ryan Graves

Injured: Sidney Crosby (lower body), Jack St. Ivany (hand surgery), Caleb Jones (lower body)

Status report

The Golden Knights have not announced a starting goalie; Schmid and Hill have split the first two games out of the Olympic break. ... Silovs likely will start after Skinner made 23 saves in a 3-2 shootout loss at the New York Rangers on Saturday.

