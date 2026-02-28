Golden Knights at Penguins projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (28-17-14) at PENGUINS (30-15-13)
1 p.m. ET; HBO MAX, TNT, SN360, TVAS
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone
Pavel Dorofeyev -- Mitch Marner -- Reilly Smith
Braeden Bowman --Tomas Hertl -- Keegan Kolesar
Brandon Saad -- Colton Sissons -- Alexander Holtz
Jeremy Lauzon -- Shea Theodore
Noah Hanifin -- Rasmus Andersson
Brayden McNabb -- Kaedan Korczak
Akira Schmid
Adin Hill
Scratched: Cole Reinhardt, Ben Hutton
Injured: Carter Hart (lower body), Brett Howden (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)
Penguins projected lineup
Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Evgeni Malkin
Avery Hayes -- Rickard Rakell -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Arturs Silovs
Stuart Skinner
Scratched: Kevin Hayes, Ilya Solovyov, Ryan Graves
Injured: Sidney Crosby (lower body), Jack St. Ivany (hand surgery), Caleb Jones (lower body)
Status report
The Golden Knights have not announced a starting goalie; Schmid and Hill have split the first two games out of the Olympic break. ... Silovs likely will start after Skinner made 23 saves in a 3-2 shootout loss at the New York Rangers on Saturday.