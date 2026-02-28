En kväll att fira för Jets rookie Salomonsson

Winnipeg Jets föll med 4-5 efter övertid borta mot Anaheim Ducks under fredagsnatten.

Men en spelare i laget hade ändå viss anledning att fira.

Jets 21-årige back Elias Salomonsson från Skellefteå gjorde nämligen sitt första mål (och poäng) i NHL när han dunkade dit 3-1-målet för Jets 1:27 in på den tredje perioden.

Målet tillkom i Salomonssons blott 15:e match i ligan och gjorde honom dessutom till den femte yngsta backen i Jets (och Atlanta Thrashers) klubbhistoria att näta i NHL-sammanhang, efter Zach Bogosian, Ville Heinola, Jacob Trouba och Sami Niku.

– Vi hade ett bra byte i offensiv zon där innan och vann tillbaka pucken, berättade Salomonsson efter matchen. Jag klev rakt in i skottet och blev så glad att se den gå in. Det var speciellt.

Backen, som även gjort nio poäng (1+8) på 29 matcher med Manitoba Moose i AHL den här säsongen, blir allt mer bekväm på NHL-nivån.

– Det känns bättre och bättre för varje match här, sade Salomonsson. Jag får mer istid, mer ansvar och jag växer och blir bättre med det.

Salomonsson valdes av Jets som 55:e spelare totalt i 2022 års NHL-draft och gör i år sin andra säsong i Nordamerika.