Golden Knights at Bruins projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (9-5-1) at BRUINS (10-4-1)
7 p.m. SCRIPPS, NHLN, NESN, SN+, TVAS
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone
Trevor Connelly -- William Karlsson -- Mitch Marner
Brett Howden -- Tomas Hertl -- Braeden Bowman
Jonas Rondbjerg -- Nic Dowd -- Marc Gatcomb
Shea Theodore -- Brayden McNabb
Jeremy Lauzon -- Noah Hanifin
Dylan Coghlan -- Rasmus Andersson
Carter Hart
Adin Hill
Scratched: Raphael Lavoie, Viliam Kmec
Injured: Victor Olofsson (lower body), Parker Wotherspoon (upper body)
Bruins projected lineup
JJ Peterka -- Pavel Zacha -- David Pastrnak
Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- Morgan Geekie
Casey Mittelstadt -- Elias Lindholm -- James Hagens
Tanner Jeannot -- Matthew Poitras -- Mark Kastelic
Hampus Lindholm -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Will Borgen
Jonathan Aspirot -- Mason Lohrei
Jeremy Swayman
Michael DiPietro
Scratched: Connor Clifton, Sean Kuraly, Frederic Brunet
Injured: None
Status report
Hart could start after missing the previous two games because of a lower-body injury. ... Kmec was recalled from Henderson of the American Hockey League on Sunday but it's unknown if the defenseman will play. The Golden Knights reassigned defenseman Ville Heinola to Henderson on Sunday. ... Poitras will play after being scratched for a 5-4 overtime win against the Chicago Blackhawks on Saturday. He'll replace Kuraly, a forward.