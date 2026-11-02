Golden Knights at Bruins projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

GOLDEN KNIGHTS (9-5-1) at BRUINS (10-4-1)

7 p.m. SCRIPPS, NHLN, NESN, SN+, TVAS

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone

Trevor Connelly -- William Karlsson -- Mitch Marner

Brett Howden -- Tomas Hertl -- Braeden Bowman

Jonas Rondbjerg -- Nic Dowd -- Marc Gatcomb

Shea Theodore -- Brayden McNabb

Jeremy Lauzon -- Noah Hanifin

Dylan Coghlan -- Rasmus Andersson

Carter Hart

Adin Hill

Scratched: Raphael Lavoie, Viliam Kmec

Injured: Victor Olofsson (lower body), Parker Wotherspoon (upper body)

Bruins projected lineup

JJ Peterka -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- Morgan Geekie

Casey Mittelstadt -- Elias Lindholm -- James Hagens

Tanner Jeannot -- Matthew Poitras -- Mark Kastelic

Hampus Lindholm -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Will Borgen

Jonathan Aspirot -- Mason Lohrei

Jeremy Swayman

Michael DiPietro

Scratched: Connor Clifton, Sean Kuraly, Frederic Brunet

Injured: None

Status report

Hart could start after missing the previous two games because of a lower-body injury. ... Kmec was recalled from Henderson of the American Hockey League on Sunday but it's unknown if the defenseman will play. The Golden Knights reassigned defenseman Ville Heinola to Henderson on Sunday. ... Poitras will play after being scratched for a 5-4 overtime win against the Chicago Blackhawks on Saturday. He'll replace Kuraly, a forward.

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