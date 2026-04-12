Canucks at Ducks projected lineups

CANUCKS (23-48-8) at DUCKS (42-32-5)
8 p.m. ET; KTTV, Victory+, SNP
Canucks projected lineup
Liam Ohgren -- Elias Pettersson -- Brock Boeser
Drew O’Connor -- Marco Rossi -- Linus Karlsson
Nils Hoglander -- Teddy Blueger -- Jake DeBrusk
Max Sasson -- Curtis Douglas -- Aatu Raty
Zeev Buium -- Filip Hronek
Marcus Pettersson -- Tom Willander
Elias Nils Pettersson -- Pierre-Olivier Joseph
Nikita Tolopilo
Kevin Lankinen
Scratched: Victor Mancini, Ty Mueller
Injured: Evander Kane (undisclosed), Filip Chytil (facial fracture), Thatcher Demko (hip surgery), Derek Forbort (undisclosed)
Ducks projected lineup
Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry
Alex Killorn -- Mikael Granlund -- Beckett Sennecke
Jeffrey Viel -- Mason McTavish -- Cutter Gauthier
Tim Washe -- Ryan Poehling -- Ian Moore
Jackson LaCombe -- Jacob Trouba
Pavel Mintyukov -- John Carlson
Tyson Hinds -- Drew Helleson
Lukas Dostal
Ville Husso
Scratched: Olen Zellweger, Frank Vatrano
Injured: Jansen Harkins (hand surgery), Ross Johnston (lower body), Radko Gudas (lower body)
Status report
Neither team will hold a morning skate. ... Tolopilo is expected to start after Lankinen returned from a three-game absence because of an upper-body injury and made 28 saves in a 4-3 shootout victory at the San Jose Sharks on Saturday. ... Gauthier returned to practice Saturday; he has missed five games with an upper-body injury and said he plans to play. ... Gudas, a defenseman, practiced in a regular jersey and will be a game-time decision; he has also missed five games.