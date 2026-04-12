Canucks at Ducks projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (23-48-8) at DUCKS (42-32-5)

8 p.m. ET; KTTV, Victory+, SNP

Canucks projected lineup

Liam Ohgren -- Elias Pettersson -- Brock Boeser

Drew O’Connor -- Marco Rossi -- Linus Karlsson

Nils Hoglander -- Teddy Blueger -- Jake DeBrusk

Max Sasson -- Curtis Douglas -- Aatu Raty 

Zeev Buium -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- Tom Willander

Elias Nils Pettersson -- Pierre-Olivier Joseph

Nikita Tolopilo

Kevin Lankinen

Scratched: Victor Mancini, Ty Mueller 

Injured: Evander Kane (undisclosed), Filip Chytil (facial fracture), Thatcher Demko (hip surgery), Derek Forbort (undisclosed)

Ducks projected lineup

Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Alex Killorn -- Mikael Granlund -- Beckett Sennecke

Jeffrey Viel -- Mason McTavish -- Cutter Gauthier

Tim Washe -- Ryan Poehling -- Ian Moore

Jackson LaCombe -- Jacob Trouba

Pavel Mintyukov -- John Carlson

Tyson Hinds -- Drew Helleson

Lukas Dostal

Ville Husso

Scratched: Olen Zellweger, Frank Vatrano 

Injured: Jansen Harkins (hand surgery), Ross Johnston (lower body), Radko Gudas (lower body)

Status report 

Neither team will hold a morning skate. ... Tolopilo is expected to start after Lankinen returned from a three-game absence because of an upper-body injury and made 28 saves in a 4-3 shootout victory at the San Jose Sharks on Saturday. ...  Gauthier returned to practice Saturday; he has missed five games with an upper-body injury and said he plans to play. ... Gudas, a defenseman, practiced in a regular jersey and will be a game-time decision; he has also missed five games.

