Maple Leafs at Penguins

MAPLE LEAFS (10-5-3) at PENGUINS (9-10-0)

7 p.m. ET; SN-PIT, NHLN, CITY, SN, TVAS, CBC

Maple Leafs projected lineup

Matthew Knies -- Auston Matthews -- Mitchell Marner

Tyler Bertuzzi -- John Tavares -- William Nylander

Nicholas Robertson -- Max Domi -- Calle Jarnkrok

Noah Gregor -- David Kampf -- Ryan Reaves

Morgan Rielly -- TJ Brodie

Mark Giordano -- Jake McCabe

William Lagesson -- Conor Timmins

Joseph Woll

Ilya Samsonov

Scratched: Simon Benoit, Bobby McCann, Alex Steeves

Injured: Timothy Liljegren (lower body), John Klingberg (undisclosed)

Penguins projected lineup

Jake Guentzel -- Sidney Crosby -- Drew O’Connor

Reilly Smith -- Evgeni Malkin -- Alex Nylander

Radim Zohorna -- Lars Eller -- Vinnie Hinostroza

Matt Nieto -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Ryan Graves -- Kris Letang

Marcus Pettersson -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- John Ludvig

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: Jansen Harkins, Dmitri Samorukov

Injured: Bryan Rust (lower body), Rickard Rakell (upper body), Chad Ruhwedel (lower body), Pierre-Olivier Joseph (lower body)

Status report

Woll will start after Samsonov made 30 saves in a 4-3 overtime loss at the Chicago Blackhawks on Friday. … Jarry likely will start after Nedeljkovic made 31 saves in a 3-2 loss at the Buffalo Sabres on Friday. … Rust is day to day; the forward participated in the Penguins morning skate Friday but missed a second straight game.