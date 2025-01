Maple Leafs at Canadiens projected lineups

MAPLE LEAFS (28-16-2) at CANADIENS (22-18-4)

7 p.m. ET; CBC, TVAS, SNE, SNO, SNP, NHLN

Maple Leafs projected lineup

Matthew Knies -- Auston Matthews -- Mitch Marner

Bobby McMann -- Max Domi -- William Nylander

Max Pacioretty -- Pontus Holmberg -- Nicholas Robertson

Steven Lorentz -- David Kampf -- Ryan Reaves

Morgan Rielly -- Phillippe Myers

Jake McNabb -- Chris Tanev

Oliver Ekman-Larsson -- Conor Timmins

Joseph Woll

Dennis Hildeby

Scratched: Simon Benoit, Fraser Minten, Connor Dewar

Injured: Jani Hakanpaa (lower body), Calle Jarnkrok (lower body), Anthony Stolarz (lower body), John Tavares (lower body)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Alex Newhook -- Kirby Dach -- Patrik Laine

Josh Anderson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Michael Pezzetta -- Jake Evans -- Joel Armia

Lane Hutson -- Mike Matheson

Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier

Arber Xhekaj -- David Savard

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Jayden Struble

Injured: Emil Heineman (upper body)

Status report

Reaves will return to the lineup after he weas scratched for a 4-3 overtime win against the New Jersey Devils on Thursday. … Dewar, a forward, will be a healthy scratch. … The Canadiens did not hold a morning skate Saturday.