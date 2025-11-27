Lightning at Red Wings projected lineups

LIGHTNING (14-7-2) at RED WINGS (13-10-1)
12 pm ET; The Spot, FDSNDET
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Nick Paul -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Dominic James -- Curtis Douglas -- Oliver Bjorkstrand
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D’Astous -- Emil Lilleberg
Declan Carlile -- Steven Santini
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Jack Finley
Injured: Brayden Point (undisclosed), Ryan McDonagh (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed), Erik Cernak (undisclosed)
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Patrick Kane -- Marco Kasper -- Alex DeBrincat
Elmer Soderblom -- J.T. Compher -- Mason Appleton
Nate Danielson -- Andrew Copp -- James van Riemsdyk
Jacob Bernard-Docker -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Travis Hamonic -- Albert Johansson
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Jonatan Berggren
Injured: Simon Edvinsson (illness), Michael Rasmussen (undisclosed)
Status Report
Neither team practiced on Thanksgiving and there were no morning skates because of the early start. … The game was scheduled for noon to give the Little Caesars Arena staff time to switch over the arena for a 7:30 p.m. Detroit Pistons game.