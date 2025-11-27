Lightning at Red Wings projected lineups

LIGHTNING (14-7-2) at RED WINGS (13-10-1)

12 pm ET; The Spot, FDSNDET

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Nick Paul -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Dominic James -- Curtis Douglas -- Oliver Bjorkstrand

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D’Astous -- Emil Lilleberg

Declan Carlile -- Steven Santini

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Jack Finley

Injured: Brayden Point (undisclosed), Ryan McDonagh (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed), Erik Cernak (undisclosed)

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Patrick Kane -- Marco Kasper -- Alex DeBrincat

Elmer Soderblom -- J.T. Compher -- Mason Appleton

Nate Danielson -- Andrew Copp -- James van Riemsdyk

Jacob Bernard-Docker -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Travis Hamonic -- Albert Johansson

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Jonatan Berggren

Injured: Simon Edvinsson (illness), Michael Rasmussen (undisclosed)

Status Report

Neither team practiced on Thanksgiving and there were no morning skates because of the early start. … The game was scheduled for noon to give the Little Caesars Arena staff time to switch over the arena for a 7:30 p.m. Detroit Pistons game.

