Lightning at Red Wings

LIGHTNING (24-17-5) at RED WINGS (23-17-5)

7 p.m. ET; BSSUN, BSDET, TVAS

Lightning projected lineup

Steven Stamkos -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nicholas Paul

Michael Eyssimont -- Tyler Motte -- Conor Sheary

Austin Watson -- Luke Glendening -- Waltteri Merela

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Calvin de Haan -- Nick Perbix

Emil Lilleberg -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Alex Barre-Boulet, Philippe Myers

Injured: Mikhail Sergachev (foot), Tanner Jeannot (lower body), Erik Cernak (upper body)

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- J.T. Compher -- Robby Fabbri

David Perron -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Christian Fischer -- Andrew Copp -- Michael Rasmussen

Klim Kostin -- Joe Veleno -- Daniel Sprong

Jake Walman -- Moritz Seider

Olli Maatta -- Jeff Petry

Justin Holl -- Shayne Gostisbehere

Alex Lyon

James Reimer

Scratched: None

Injured: Patrick Kane (lower body), Ben Chiarot (upper body), Ville Husso (lower body)

Status report

The Lightning did not skate Sunday after a 3-1 win against the Buffalo Sabres on Saturday. … Kane, a forward, will have more tests Sunday to determine the state of his injury.