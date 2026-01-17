Lightning at Stars projected lineups

LIGHTNING (29-13-4) at STARS (27-12-9)

2 p.m. ET; The Spot, Victory+, NHLN, SN, TVAS

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Nick Paul -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Oliver Bjorkstrand -- Jack Finley -- Dominic James

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D'Astous -- Erik Cernak

Declan Carlile -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Brandon Halverson

Scratched: Simon Lundmark, Jack Finley

Injured: Brayden Point (lower body), Ryan McDonagh (lower body), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Scott Sabourin (undisclosed), Jonas Johansson (undisclosed)

Stars projected lineup

Sam Steel -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Matt Duchene

Oskar Back -- Justin Hryckowian -- Mavrik Bourque

Jamie Benn -- Radek Faksa -- Colin Blackwell

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Alexander Petrovic

Kyle Capobianco -- Nils Lundkvist

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Nathan Bastian, Adam Erne, Ilya Lyubushkin

Injured: Tyler Seguin (ACL), Lian Bichsel (lower body)

Status report

The Lightning did not practice Saturday following a 3-2 shootout loss at the St. Louis Blues on Friday. ... Heiskanen is expected to return after missing two games to attend to a personal matter.

