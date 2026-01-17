Lightning at Stars projected lineups

LIGHTNING (29-13-4) at STARS (27-12-9)
2 p.m. ET; The Spot, Victory+, NHLN, SN, TVAS
Lightning projected lineup
Jake Guentzel -- Nick Paul -- Nikita Kucherov
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Oliver Bjorkstrand -- Jack Finley -- Dominic James
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D'Astous -- Erik Cernak
Declan Carlile -- Max Crozier
Andrei Vasilevskiy
Brandon Halverson
Scratched: Simon Lundmark, Jack Finley
Injured: Brayden Point (lower body), Ryan McDonagh (lower body), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Scott Sabourin (undisclosed), Jonas Johansson (undisclosed)
Stars projected lineup
Sam Steel -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen
Jason Robertson -- Roope Hintz -- Matt Duchene
Oskar Back -- Justin Hryckowian -- Mavrik Bourque
Jamie Benn -- Radek Faksa -- Colin Blackwell
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Alexander Petrovic
Kyle Capobianco -- Nils Lundkvist
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: Nathan Bastian, Adam Erne, Ilya Lyubushkin
Injured: Tyler Seguin (ACL), Lian Bichsel (lower body)
Status report
The Lightning did not practice Saturday following a 3-2 shootout loss at the St. Louis Blues on Friday. ... Heiskanen is expected to return after missing two games to attend to a personal matter.