Blues at Lightning projected lineups

BLUES (14-15-8) at LIGHTNING (19-13-3)
7 p.m. ET; The Spot, FDSNMW, TVAS
Blues projected lineup
Jonatan Berggren -- Robert Thomas -- Pavel Buchnevich
Jake Neighbours -- Brayden Schenn -- Otto Stenberg
Pius Suter -- Dailbor Dvorsky -- Robby Fabbri
Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Mathieu Joseph
Philip Broberg -- Colton Parayko
Tyler Tucker -- Justin Faulk
Cam Fowler -- Logan Mailloux
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Matthew Kessel
Injured: Jordan Kyrou (lower body), Dylan Holloway (high ankle sprain), Jimmy Snuggerud (wrist), Nathan Walker (upper body), Nick Bjugstad (upper body)
Lightning projected lineup
Brayden Point -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Nick Paul -- Oliver Bjorkstrand
Pontus Holmberg -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons
Gage Goncalves -- Jack Finley -- Dominic James
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Ryan McDonagh -- Charle-Edouard D'Astous
Declan Carlile -- Max Crozier
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Curtis Douglas
Injured: Erik Cernak (undisclosed), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Brandon Hagel (upper body)
Status report
The Blues are expected to dress the same 18 skaters from their 6-2 win at the Florida Panthers on Saturday. … Hagel participated in an optional morning skate wearing a regular jersey, but the forward is not expected to return until after the holiday break.