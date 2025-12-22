Blues at Lightning projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

BLUES (14-15-8) at LIGHTNING (19-13-3)

7 p.m. ET; The Spot, FDSNMW, TVAS

Blues projected lineup

Jonatan Berggren -- Robert Thomas -- Pavel Buchnevich

Jake Neighbours -- Brayden Schenn -- Otto Stenberg

Pius Suter -- Dailbor Dvorsky -- Robby Fabbri

Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Mathieu Joseph

Philip Broberg -- Colton Parayko

Tyler Tucker -- Justin Faulk

Cam Fowler -- Logan Mailloux

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Matthew Kessel

Injured: Jordan Kyrou (lower body), Dylan Holloway (high ankle sprain), Jimmy Snuggerud (wrist), Nathan Walker (upper body), Nick Bjugstad (upper body)

Lightning projected lineup

Brayden Point -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Nick Paul -- Oliver Bjorkstrand

Pontus Holmberg -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons

Gage Goncalves -- Jack Finley -- Dominic James

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Charle-Edouard D'Astous

Declan Carlile -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Curtis Douglas

Injured: Erik Cernak (undisclosed), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Brandon Hagel (upper body)

Status report

The Blues are expected to dress the same 18 skaters from their 6-2 win at the Florida Panthers on Saturday. … Hagel participated in an optional morning skate wearing a regular jersey, but the forward is not expected to return until after the holiday break.

Latest News

NHL Status Report: Montour out 4 weeks for Kraken after hand surgery

Projected lineups, starting goalies for today

2026 World Junior Championship schedule

McDavid leads 3 Stars of the Week

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Ingram grateful for chance to be back in NHL with Oilers

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

Schaefer signs on as Hockey Fights Cancer champion

NHL On Tap: Canucks look to complete sweep of 5-game road trip at Flyers

Rookie Watch: Top players who competed at World Junior Championship

NHL EDGE stats behind Crosby setting Penguins points record

Fantasy hockey schedule cheat sheet: streams this week

McDavid scores again, Oilers hold off Golden Knights

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Fantasy hockey top 200 player rankings

Fantasy hockey top 10 waiver wire pickups with EDGE stats

Color of Hockey: Kenya Ice Lionesses getting big assist from programs in North America

NHL nationally televised games for week of Dec. 22