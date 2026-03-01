Blues at Wild projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

BLUES (21-29-9) at WILD (35-15-10) 

5 p.m. ET; FDSNMW, FDSNNO, FDSNWIX

Blues projected lineup
 
Brayden Schenn -- Dalibor Dvorsky -- Jimmy Snuggerud

Jake Neighbours -- Pavel Buchnevich -- Jordan Kyrou

Dylan Holloway -- Pius Suter -- Jonatan Berggren

Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Nathan Walker

Philip Broberg -- Justin Faulk

Cam Fowler -- Logan Mailloux

Tyler Tucker -- Matthew Kessel

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Robby Fabbri, Colton Parayko

Injured: Robert Thomas (lower body), Oskar Sundqvist (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Daemon Hunt -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Ben Jones, Matt Kiersted, Tyler Pitlick

Injured: Jonas Brodin (lower body)
 
Status report

Neither team skated. … Parayko, a defenseman, is expected to miss a second straight game after being a late scratch with back spasms in a 3-1 loss to the New Jersey Devils on Saturday. … Thomas, a forward, is possible to play. The forward has missed 13 games after having a procedure done on his right leg but stepped away from the team Wednesday due to a personal matter. … Eriksson Ek is expected to play after leaving at 17:06 of the second period of a 5-2 loss at the Utah Mammoth after taking a high stick to the face.

Latest News

Flyers hold off Bruins to end their point streak at 8

Mukhamadullin breaks tie in 3rd, Sharks edge Oilers to end 5-game skid

Markstrom makes 25 saves, Devils hold off Blues to end 5-game skid

NHL Unites Pride Cup drops puck for 3rd annual event

Malkin, Penguins to discuss contract after season

NHL Status Report: Cirelli returns for Lightning

NHL On Tap: Olympic gold medal-winning teammates Matthews, Brady Tkachuk face off

Shesterkin, Rangers complete comeback against Penguins in shootout 

Projected lineups, starting goalies for today

En kväll att fira för Jets rookie Salomonsson

Trade decisions may not be made until right before Deadline, Mammoth GM says

NHL Trade Buzz: Stamkos says 'zero' chance he waives no movement clause

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

'NHL Fantasy Stars' picks, lineups, strategy

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Kreider's late OT goal lifts Ducks past Jets

Crouse scores twice, Mammoth end Wild's winning streak at 6

Golden Knights’ Olympians from United States, Canada turn focus to Stanley Cup