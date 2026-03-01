Blues at Wild projected lineups

BLUES (21-29-9) at WILD (35-15-10)
5 p.m. ET; FDSNMW, FDSNNO, FDSNWIX
Blues projected lineup
Brayden Schenn -- Dalibor Dvorsky -- Jimmy Snuggerud
Jake Neighbours -- Pavel Buchnevich -- Jordan Kyrou
Dylan Holloway -- Pius Suter -- Jonatan Berggren
Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Nathan Walker
Philip Broberg -- Justin Faulk
Cam Fowler -- Logan Mailloux
Tyler Tucker -- Matthew Kessel
Joel Hofer
Jordan Binnington
Scratched: Robby Fabbri, Colton Parayko
Injured: Robert Thomas (lower body), Oskar Sundqvist (upper body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Daemon Hunt -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Ben Jones, Matt Kiersted, Tyler Pitlick
Injured: Jonas Brodin (lower body)
Status report
Neither team skated. … Parayko, a defenseman, is expected to miss a second straight game after being a late scratch with back spasms in a 3-1 loss to the New Jersey Devils on Saturday. … Thomas, a forward, is possible to play. The forward has missed 13 games after having a procedure done on his right leg but stepped away from the team Wednesday due to a personal matter. … Eriksson Ek is expected to play after leaving at 17:06 of the second period of a 5-2 loss at the Utah Mammoth after taking a high stick to the face.