Kraken at Capitals projected lineups

KRAKEN (27-33-4) at CAPITALS (41-14-8)

3:30 p.m. ET; KHN, MNMT, KONG, SN (JIP), SN360

Kraken projected lineup

Jaden Schwartz -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Jared McCann -- Shane Wright -- Andre Burakovsky

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Jordan Eberle

Michael Eyssimont -- John Hayden -- Tye Kartye

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Josh Mahura

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Cale Fleury

Injured: None

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Aliaksei Protas

Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Andrew Mangiapane -- Lars Eller -- Taylor Raddysh

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Anthony Beauvillier

Rasmus Sandin -- John Carlson

Martin Fehervary -- Matt Roy

Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Charlie Lindgren

Logan Thompson

Scratched: Dylan McIlrath, Alex Alexeyev, Ethen Frank

Injured: Sonny Milano (upper body)

Status report

Beauvillier is expected to make his Capitals debut after being acquired in a trade with the Pittsburgh Penguins on Friday for a second-round pick in the 2025 NHL Draft.