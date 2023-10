Kraken at Golden Knights

KRAKEN (0-0-0) at GOLDEN KNIGHTS (0-0-0)

10:30 p.m. ET; ESPN+, ESPN, SN, TVAS

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Alexander Wennberg -- Andre Burakovsky

Eeli Tolvanen -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand

Brandon Tanev -- Pierre-Edouard Bellemare -- Kailer Yamamoto

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Will Borgen

Brain Dumoulin -- Justin Schultz

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Jaycob Megna, Tye Kartye

Injured: None

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Jonathan Marchessault

Brett Howden -- Chandler Stephenson -- Mark Stone

Paul Cotter -- William Karlsson -- Michael Amadio

William Carrier -- Nicolas Roy -- Keegan Kolesar

Nicolas Hague -- Alex Pietrangelo

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Ben Hutton -- Brayden Pachal

Adin Hill

Logan Thompson

Scratched: Jakub Demek, Pavel Dorofeyev, Kaedan Korczak

Injured: Alec Martinez (upper body), Zach Whitecloud (upper body)

Status report

Cotter will start the season at left wing with Karlsson, replacing forward Reilly Smith who was traded to Pittsburgh during the offseason. … Defensemen Martinez and Whitecloud each is considered week to week.