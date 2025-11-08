Kraken at Blues projected lineups

KRAKEN (6-3-4) at BLUES (5-8-2)
7 p.m. ET; FDSNMW, KHN, KONG
Kraken projected lineup
Jaden Schwartz -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko
Berkly Catton -- Chandler Stephenson -- Jordan Eberle
Mason Marchment -- Shane Wright -- Ryan Winterton
Tye Kartye -- Ben Meyers -- Eeli Tolvanen
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Brandon Montour
Josh Mahura -- Jamie Oleksiak
Philipp Grubauer
Matt Murray
Scratched: Cale Fleury, Jani Nyman
Injured: Joey Daccord (upper body), Ryker Evans (upper body), Frederick Gaudreau (upper body), Jared McCann (lower body)
Blues projected lineup
Brayden Schenn -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou
Dylan Holloway -- Pius Suter -- Pavel Buchnevich
Alexey Toropchenko -- Dalibor Dvorsky -- Jimmy Snuggerud
Nathan Walker -- Nick Bjugstad -- Mathieu Joseph
Philip Broberg -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Justin Faulk
Tyler Tucker -- Matthew Kessel
Joel Hofer
Jordan Binnington
Scratched: Oskar Sundqvist, Alexandre Texier, Logan Mailloux
Injured: Jake Neighbours (leg)
Status report
Daccord, a goalie, did not make the two-game road trip and is day to day, Kraken coach Lane Lambert said. … Kyrou returns after being a healthy scratch for a 3-0 win against the Buffalo Sabres on Thursday. … Sundqvist, a forward, will be a healthy scratch for the second straight game. … Hofer will start consecutive games for the first time this season.