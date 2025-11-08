Kraken at Blues projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

KRAKEN (6-3-4) at BLUES (5-8-2)

7 p.m. ET; FDSNMW, KHN, KONG

Kraken projected lineup

Jaden Schwartz -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Berkly Catton -- Chandler Stephenson -- Jordan Eberle

Mason Marchment -- Shane Wright -- Ryan Winterton

Tye Kartye -- Ben Meyers -- Eeli Tolvanen

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Brandon Montour

Josh Mahura -- Jamie Oleksiak

Philipp Grubauer

Matt Murray

Scratched: Cale Fleury, Jani Nyman

Injured: Joey Daccord (upper body), Ryker Evans (upper body), Frederick Gaudreau (upper body), Jared McCann (lower body)

Blues projected lineup

Brayden Schenn -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou

Dylan Holloway -- Pius Suter -- Pavel Buchnevich

Alexey Toropchenko -- Dalibor Dvorsky -- Jimmy Snuggerud

Nathan Walker -- Nick Bjugstad -- Mathieu Joseph

Philip Broberg -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Justin Faulk

Tyler Tucker -- Matthew Kessel

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Oskar Sundqvist, Alexandre Texier, Logan Mailloux

Injured: Jake Neighbours (leg)

Status report

Daccord, a goalie, did not make the two-game road trip and is day to day, Kraken coach Lane Lambert said. … Kyrou returns after being a healthy scratch for a 3-0 win against the Buffalo Sabres on Thursday. … Sundqvist, a forward, will be a healthy scratch for the second straight game. … Hofer will start consecutive games for the first time this season.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

NHL Status Report: Hamilton out at least 1 week for Devils

NHL On Tap: Bruins visit Maple Leafs seeking 6th straight win

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Sauvageau again blazing trail as 2025 Hockey Hall of Fame electee

Sauvageau’s vision, leadership led her to Hockey Hall, St-Pierre says 

Dahlin takes leave from Sabres due to personal matter

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Bedard gets 4 points, Blackhawks shut out Flames

Celebrini takes NHL scoring lead, Sharks defeat Jets 

NHL Status Report: Hallander out for Penguins with blood clot

Gagnon's perseverance, passion carried journalist to Hall of Fame

Panarin has 3 points, Rangers win again on road against Red Wings

Kaprizov has goal, assist, Wild cruise past Islanders

Short Shifts Power Rankings: November 7

Fantasy hockey top 10 rookie rankings

Woll to start AHL conditioning stint before Maple Leafs return

Fantasy hockey top 100 forward rankings