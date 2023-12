Kraken at Canadiens

KRAKEN (8-11-6) AT CANADIENS (10-11-3)

7:30 p.m. ET; RDS, SN1, SNE, SNO, SNP, ROOT-NW

Kraken projected lineup

Tye Kartye -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jared McCann -- Alex Wennberg -- Brandon Tanev

Eli Tolvanen -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand

Max McCormick -- Pierre-Edouard Bellemare -- Kailer Yamamoto

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Will Borgen

Brian Dumoulin -- Justin Schultz

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Jacob Megna, Marian Studenic

Injured: Andre Burakovsky (upper body), Jaden Schwartz (upper body)

Canadiens projected lineup

Juraj Slafkovsky -- Nick Suzuki -- Cole Caufield

Sean Monahan -- Jake Evans -- Josh Anderson

Tanner Pearson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Joel Armia -- Mitchell Stephens -- Jesse Ylonen

Mike Matheson -- Gustav Lindstrom

Jaiden Guhle -- Justin Barron

Jayden Struble -- Johnathan Kovacevic

Sam Montembeault

Jake Allen

Scratched: Cayden Primeau, Michael Pezzetta, Mattias Norlinder

Injured: Alex Newhook (high ankle sprain), Rafael Harvey-Pinard (lower body), Jordan Harris (lower body), David Savard (broken hand)

Status report

Burakovsky, a forward, took part in the morning skate without a no-contact jersey. .. Defensemen Savard and Arber Xhekaj took part in the morning skate. Xhekaj was activated from injured reserve and assigned to Laval of the American Hockey League.