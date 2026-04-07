Kraken at Wild projected lineups

KRAKEN (32-33-11) at WILD (44-21-12)

8 p.m. ET; FDSNNOX, KHN/Prime, KONG

Kraken projected Lineup

Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Jared McCann -- Berkly Catton -- Kaapo Kakko

Ryan Winterton -- Oscar Fisker Molgaard -- Frederick Gaudreau

Vince Dunn -- Cale Fleury

Ryker Evans -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Brandon Montour

Joey Daccord

Matt Murray

Scratched: Josh Mahura, Jamie Oleksiak, Ben Meyers

Injured: Shane Wright (upper body), Philipp Grubauer (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Vladimir Tarasenko -- Danila Yurov -- Bobby Brink

Yakov Trenin -- Michael McCarron -- Marcus Foligno

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Zach Bogosian

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Nick Foligno, Daemon Hunt, Robby Fabbri, Nico Sturm, Jeff Petry

Injured: None

Status report

Seattle did not hold a morning skate after a 6-2 loss at the Winnipeg Jets on Monday. … Grubauer, a goalie, left during the second period Monday. Murray, who hasn't played since Nov. 15, is expected to back up Daccord. … Brink will return to the lineup after missing the past two games. He'll replace forward Nick Foligno.

