Kraken at Wild projected lineups

KRAKEN (32-33-11) at WILD (44-21-12)
8 p.m. ET; FDSNNOX, KHN/Prime, KONG
Kraken projected Lineup
Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Jared McCann -- Berkly Catton -- Kaapo Kakko
Ryan Winterton -- Oscar Fisker Molgaard -- Frederick Gaudreau
Vince Dunn -- Cale Fleury
Ryker Evans -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Brandon Montour
Joey Daccord
Matt Murray
Scratched: Josh Mahura, Jamie Oleksiak, Ben Meyers
Injured: Shane Wright (upper body), Philipp Grubauer (lower body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Vladimir Tarasenko -- Danila Yurov -- Bobby Brink
Yakov Trenin -- Michael McCarron -- Marcus Foligno
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Zach Bogosian
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Nick Foligno, Daemon Hunt, Robby Fabbri, Nico Sturm, Jeff Petry
Injured: None
Status report
Seattle did not hold a morning skate after a 6-2 loss at the Winnipeg Jets on Monday. … Grubauer, a goalie, left during the second period Monday. Murray, who hasn't played since Nov. 15, is expected to back up Daccord. … Brink will return to the lineup after missing the past two games. He'll replace forward Nick Foligno.