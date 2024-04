Kraken at Stars

KRAKEN (33-32-13) at STARS (50-21-9)

3 p.m. ET; ABC, ESPN+, SN360

Kraken projected lineup

Andre Burakovsky -- Matty Beniers -- Oliver Bjorkstrand

Pierre-Edouard Bellemare -- Jaden Schwartz -- Jordan Eberle

Eeli Tolvanen -- Jared McCann -- Tye Kartye

Brandon Tanev -- Yanni Gourde -- Kailer Yamamoto

Ryker Evans -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Will Borgen

Brian Dumoulin -- Justin Schultz

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Tomas Tatar

Injured: Vince Dunn (upper body)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Joe Pavelski

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Logan Stankoven

Craig Smith -- Radek Faksa -- Sam Steel

Thomas Harley -- Miro Heiskanen

Esa Lindell -- Chris Tanev

Ryan Suter -- Nils Lundkvist

Jake Oettinger

Scott Wedgewood

Scratched: Ty Dellandrea

Injured: Evgenii Dadonov (lower-body fracture), Jani Hakanpaa (lower body)

Status report

The Kraken reassigned forwards Shane Wright, Logan Morrison and Ryan Winterton to Coachella Valley of the American Hockey League on Friday. … Pavelski and Seguin each did not practice Friday for maintenance; each is expected to play Saturday.