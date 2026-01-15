Kraken at Bruins projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

KRAKEN (21-15-9) at BRUINS (26-19-2)

8 p.m. ET; KHN/Prime, KING 5, KONG, NESN

Kraken projected lineup

Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann

Ryan Winterton -- Frederick Gaudreau -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Cale Fleury

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Tye Kartye, Josh Mahura, Ben Meyers

Injured: Matt Murray (lower body), Brandon Montour (upper body)

Bruins projected lineup

Marat Khusnutdinov -- Elias Lindholm -- David Pastrnak

Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson

Alex Steeves -- Fraser Minten -- Morgan Geekie

Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic

Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Henri Jokiharju

Mason Lohrei -- Andrew Peeke

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: Jeffrey Viel, Michael Eyssimont, Vladislav Kolyachonok

Injured: Hampus Lindholm (undisclosed), Jordan Harris (ankle)

Status report

Daccord could start after Grubauer made 23 saves in a 3-2 overtime loss at the New Jersey Devils on Wednesday. ... Hampus Lindholm, a defenseman who has been out since Jan. 6, skated with the Bruins in a noncontact jersey Thursday.

