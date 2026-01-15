Kraken at Bruins projected lineups

KRAKEN (21-15-9) at BRUINS (26-19-2)
8 p.m. ET; KHN/Prime, KING 5, KONG, NESN
Kraken projected lineup
Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann
Ryan Winterton -- Frederick Gaudreau -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Cale Fleury
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Tye Kartye, Josh Mahura, Ben Meyers
Injured: Matt Murray (lower body), Brandon Montour (upper body)
Bruins projected lineup
Marat Khusnutdinov -- Elias Lindholm -- David Pastrnak
Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson
Alex Steeves -- Fraser Minten -- Morgan Geekie
Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Henri Jokiharju
Mason Lohrei -- Andrew Peeke
Jeremy Swayman
Joonas Korpisalo
Scratched: Jeffrey Viel, Michael Eyssimont, Vladislav Kolyachonok
Injured: Hampus Lindholm (undisclosed), Jordan Harris (ankle)
Status report
Daccord could start after Grubauer made 23 saves in a 3-2 overtime loss at the New Jersey Devils on Wednesday. ... Hampus Lindholm, a defenseman who has been out since Jan. 6, skated with the Bruins in a noncontact jersey Thursday.