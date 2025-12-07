Sharks at Hurricanes projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

SHARKS (13-13-3) at HURRICANES (17-8-2)

5 p.m. ET; FDSNSO, NBCSCA

Sharks projected lineup

Tyler Toffoli -- Macklin Celebrini -- Will Smith

William Eklund -- Alexander Wennberg -- Philipp Kurashev

Jeff Skinner -- Ty Dellandrea -- Collin Graf

Zack Ostapchuk -- Barclay Goodrow – Adam Gaudette

Dmitry Orlov -- Timothy Liljegren

Mario Ferraro -- John Klingberg

Sam Dickinson -- Nick Leddy

Alex Nedeljkovic

Yaroslav Askarov

Scratched: Ryan Reaves, Pavol Regenda, Vincent Iorio, Shakir Mukhamadullin

Injured: Vincent Desharnais

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

Taylor Hall -- Jesperi Kotkaniemi -- Eric Robinson

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield

Alexander Nikishin -- Joel Nystrom

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Mike Reilly, Mark Jankowski

Injured: Jaccob Slavin (lower body), Pyotr Kochetkov (undisclosed)

Status report

Neither team held a morning skate. ... Slavin, a defenseman who has not played since Oct. 11, practiced in a regular jersey on Friday and said he could return “soon.”

