Sharks at Hurricanes projected lineups

SHARKS (13-13-3) at HURRICANES (17-8-2)
5 p.m. ET; FDSNSO, NBCSCA
Sharks projected lineup
Tyler Toffoli -- Macklin Celebrini -- Will Smith
William Eklund -- Alexander Wennberg -- Philipp Kurashev
Jeff Skinner -- Ty Dellandrea -- Collin Graf
Zack Ostapchuk -- Barclay Goodrow – Adam Gaudette
Dmitry Orlov -- Timothy Liljegren
Mario Ferraro -- John Klingberg
Sam Dickinson -- Nick Leddy
Alex Nedeljkovic
Yaroslav Askarov
Scratched: Ryan Reaves, Pavol Regenda, Vincent Iorio, Shakir Mukhamadullin
Injured: Vincent Desharnais
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
Taylor Hall -- Jesperi Kotkaniemi -- Eric Robinson
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield
Alexander Nikishin -- Joel Nystrom
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Mike Reilly, Mark Jankowski
Injured: Jaccob Slavin (lower body), Pyotr Kochetkov (undisclosed)
Status report
Neither team held a morning skate. ... Slavin, a defenseman who has not played since Oct. 11, practiced in a regular jersey on Friday and said he could return “soon.”