Penguins at Maple Leafs projected lineups

PENGUINS (15-11-9) at MAPLE LEAFS (15-15-5)
4 p.m. ET; SNO, TNT, truTV, HBO MAX
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Justin Brazeau -- Thomas Novak -- Anthony Mantha
Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Rutger McGroarty
Connor Dewar -- Kevin Hayes -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Brett Kulak -- Kris Letang
Ryan Shea -- Jack St. Ivany
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Danton Heinen, Ryan Graves, Connor Clifton
Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (undisclosed)
Maple Leafs projected lineup
Matthew Knies -- Auston Matthews -- Max Domi
Matias Maccelli -- John Tavares -- William Nylander
Dakota Joshua -- Scott Laughton -- Steven Lorentz
Nicholas Robertson -- Nicolas Roy -- Bobby McMann
Morgan Rielly -- Philippe Myers
Jake McCabe -- Troy Stecher
Simon Benoit -- Oliver Ekman-Larsson
Joseph Woll
Dennis Hildeby
Scratched: Easton Cowan, Calle Jarnkrok, Henry Thrun
Injured: Chris Tanev (upper body), Anthony Stolarz (upper body), Brandon Carlo (lower body), Dakota Mermis (lower body)
Status Report
The Penguins and Maple Leafs each had days off on Monday after back-to-back games on Saturday and Sunday.