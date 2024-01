Penguins at Flyers

PENGUINS (19-15-4) at FLYERS (20-13-6)

7 p.m. ET; SN-PIT, NHLN, NBCSP, TVAS

Penguins projected lineup

Jake Guentzel -- Sidney Crosby -- Rickard Rakell

Reilly Smith -- Evgeni Malkin -- Bryan Rust

Drew O'Connor -- Lars Eller -- Valtteri Puustinen

Jansen Harkins -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Marcus Pettersson -- Kris Letang

Pierre-Olivier Joseph -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Chad Ruhwedel

Alex Nedeljkovic

Tristan Jarry

Scratched: Radim Zohorna, Ryan Shea

Injured: Matt Nieto (knee surgery), John Ludvig (upper body)

Flyers projected lineup

Joel Farabee -- Sean Couturier -- Travis Konecny

Owen Tippett -- Scott Laughton -- Cam Atkinson

Tyson Foerster -- Morgan Frost -- Bobby Brink

Nicolas Deslauriers -- Ryan Poehling -- Garnet Hathaway

Cam York -- Travis Sanheim

Nick Seeler -- Sean Walker

Egor Zamula -- Rasmus Ristolainen

Carter Hart

Samuel Ersson

Scratched: Marc Staal

Injured: Noah Cates (foot)

Status report

The Penguins held an optional morning skate. ... Cates skated on his own before the morning skate. The forward was expected to be out 6-8 weeks after breaking his foot blocking a shot against the New York Islanders on Nov. 25. Coach John Tortorella said there remains no timetable for his return.