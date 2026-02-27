Penguins at Rangers projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

PENGUINS (30-15-12) at RANGERS (22-29-7)

12:30 p.m. ET; ABC, SNW, TVAS

Penguins projected lineup

Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Evgeni Malkin

Avery Hayes -- Rickard Rakell -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- Kris Letang

Ryan Graves -- Connor Clifton

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Kevin Hayes, Ilya Solovyov

Injured: Sidney Crosby (lower body), Samuel Girard (lower body), Jack St. Ivany (hand surgery), Caleb Jones (lower body)

Rangers projected lineup

J.T. Miller -- Mika Zibanejad -- Gabe Perreault

Will Cuylle -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Noah Laba -- Brendan Brisson

Tye Kartye -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Braden Schneider -- Will Borgen

Matthew Robertson -- Vincent Iorio

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Jonny Brodzinski, Scott Morrow, Urho Vaakanainen

Injured: Matt Rempe (upper body), Adam Edstrom (lower body)

Status report

Girard, a defenseman, did not practice Friday but will travel to New York, Penguins coach Dan Muse said. ... Kartye could make his Rangers debut after being claimed off waivers from the Seattle Kraken on Friday. ... Forward Brennan Othmann was assigned to Hartford of the American Hockey League on Friday.

