Penguins at Rangers projected lineups

PENGUINS (30-15-12) at RANGERS (22-29-7)
12:30 p.m. ET; ABC, SNW, TVAS
Penguins projected lineup
Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Evgeni Malkin
Avery Hayes -- Rickard Rakell -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Ryan Shea -- Kris Letang
Ryan Graves -- Connor Clifton
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Kevin Hayes, Ilya Solovyov
Injured: Sidney Crosby (lower body), Samuel Girard (lower body), Jack St. Ivany (hand surgery), Caleb Jones (lower body)
Rangers projected lineup
J.T. Miller -- Mika Zibanejad -- Gabe Perreault
Will Cuylle -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere
Conor Sheary -- Noah Laba -- Brendan Brisson
Tye Kartye -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Braden Schneider -- Will Borgen
Matthew Robertson -- Vincent Iorio
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Jonny Brodzinski, Scott Morrow, Urho Vaakanainen
Injured: Matt Rempe (upper body), Adam Edstrom (lower body)
Status report
Girard, a defenseman, did not practice Friday but will travel to New York, Penguins coach Dan Muse said. ... Kartye could make his Rangers debut after being claimed off waivers from the Seattle Kraken on Friday. ... Forward Brennan Othmann was assigned to Hartford of the American Hockey League on Friday.