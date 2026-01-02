Penguins at Red Wings projected lineups

PENGUINS (18-12-9) at RED WINGS (24-14-4)
Noon ET; ABC, SN, TVAS
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau
Rutger McGroarty -- Ben Kindel -- Yegor Chinakhov
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Brett Kulak -- Kris Letang
Ryan Shea -- Jack St. Ivany
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Kevin Hayes, Connor Clifton, Ville Koivunen
Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane
James van Riemsdyk -- Marco Kasper -- Nate Danielson
Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- Mason Appleton
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom
Injured: None
Status report
The teams play the second half of a home-and home after the Penguins won 4-3 in overtime in Pittsburgh on Thursday. ... Malkin, a center, practiced with the Penguins on Friday in a noncontact jersey, and did not travel to Detroit.