Penguins at Red Wings projected lineups

PENGUINS (18-12-9) at RED WINGS (24-14-4)

Noon ET; ABC, SN, TVAS

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau

Rutger McGroarty -- Ben Kindel -- Yegor Chinakhov

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Brett Kulak -- Kris Letang

Ryan Shea -- Jack St. Ivany

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Kevin Hayes, Connor Clifton, Ville Koivunen

Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane

James van Riemsdyk -- Marco Kasper -- Nate Danielson

Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- Mason Appleton

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom

Injured: None

Status report

The teams play the second half of a home-and home after the Penguins won 4-3 in overtime in Pittsburgh on Thursday. ... Malkin, a center, practiced with the Penguins on Friday in a noncontact jersey, and did not travel to Detroit.