Penguins at Red Wings projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

PENGUINS (18-12-9) at RED WINGS (24-14-4)

Noon ET; ABC, SN, TVAS

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau

Rutger McGroarty -- Ben Kindel -- Yegor Chinakhov

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Brett Kulak -- Kris Letang

Ryan Shea -- Jack St. Ivany

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Kevin Hayes, Connor Clifton, Ville Koivunen

Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane

James van Riemsdyk -- Marco Kasper -- Nate Danielson

Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- Mason Appleton

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom

Injured: None

Status report

The teams play the second half of a home-and home after the Penguins won 4-3 in overtime in Pittsburgh on Thursday. ... Malkin, a center, practiced with the Penguins on Friday in a noncontact jersey, and did not travel to Detroit.

Latest News

NHL players react to landing spots on Olympic roster

Projected lineups, starting goalies for today

Team USA players get call for Olympic roster spot

U.S. Olympic roster choices not just based on stats: Guerin

United States roster for 2026 Winter Olympics includes Keller, Jones

NHL Status Report: Horvat out at least 1 week for Islanders

NHL players on rosters for 2026 Winter Olympics

Sweden hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

Team Sweden roster for 2026 Winter Olympics includes Ekman-Larsson, Wallstedt

NHL On Tap: Rangers, Panthers set to take it outside in Winter Classic

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

NHL EDGE stats to watch for in 2026 Winter Classic

Finland hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

Team Finland roster for 2026 Winter Olympics includes Tolvanen, Kiviranta

Team USA hockey team for 2026 Winter Olympics at a glance

Beniers scores twice, Kraken defeat Predators

Matthews on cusp of breaking Maple Leafs goals record