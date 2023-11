Penguins at Blue Jackets

PENGUINS (7-6-0) at BLUE JACKETS (4-7-4)

7 p.m. ET; SN-PIT, BSOH

Penguins projected lineup

Jake Guentzel -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Reilly Smith -- Evgeni Malkin -- Rickard Rakell

Drew O’Connor -- Lars Eller -- Radim Zohorna

Matt Nieto -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Ryan Graves -- Kris Letang

Marcus Pettersson -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- Chad Ruhwedel

Tristan Jarry

Magnus Hellberg

Scratched: Pierre-Olivier Joseph, Joel Blomqvist, Jonathan Gruden

Injured: John Ludvig (concussion), Alex Nedeljkovic (lower body)

Blue Jackets projected lineup

Dmitri Voronkov -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko

Yegor Chinakhov -- Boone Jenner-- Patrik Laine

Johnny Gaudreau -- Cole Sillinger -- Emil Bemstrom

Alexandre Texier-- Sean Kuraly -- Justin Danforth

Zach Werenski -- Erik Gudbranson

Ivan Provorov -- Damon Severson

Jake Bean -- David Jiricek

Elvis Merzlikins

Spencer Martin

Scratched: Mathieu Olivier, Andrew Peeke, Adam Boqvist

Injured: Daniil Tarasov (knee), Jack Roslovic (ankle fracture)

Status report

Gruden, a forward, was recalled from Wilkes-Barre/Scranton of the American Hockey League on Tuesday as a precaution because Carter is dealing with a nagging upper-body injury, Penguins coach Mike Sullivan said. … Jiricek replaces defenseman Boqvist. Bemstrom goes in for Roslovic, a forward. … Jiricek was recalled from Cleveland of the AHL on Monday when Roslovic was placed on injured reserve.