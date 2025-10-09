Flyers at Panthers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

FLYERS (0-0-0) at PANTHERS (1-0-0)

7 p.m. ET; SCRIPPS, NBCSP

Flyers projected lineup

Christian Dvorak -- Sean Couturier -- Matvei Michkov

Owen Tippett -- Trevor Zegras -- Travis Konecny

Tyson Foerster -- Noah Cates -- Bobby Brink

Nicolas Deslauriers -- Rodrigo Abols -- Garnet Hathaway

Nick Seeler -- Travis Sanheim

Adam Ginning -- Jamie Drysdale

Egor Zamula -- Noah Juulsen

Dan Vladar

Samuel Ersson

Scratched: Nikita Grebenkin, Jett Luchanko, Dennis Gilbert

Injured: Rasmus Ristolainen (upper body), Cam York (lower body)

Panthers projected lineup

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Sam Reinhart

Carter Verhaeghe -- Sam Bennett -- Brad Marchand

Mackie Samoskevich -- Evan Rodrigues -- Jesper Boqvist

A.J. Greer -- Luke Kunin -- Jonah Gadjovich

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Dmitry Kulikov -- Jeff Petry

Sergei Bobrovsky

Danill Tarasov

Scratched: Uvis Balinskis, Cole Schwindt, Noah Gregor

Injured: Aleksander Barkov (knee), Matthew Tkachuk (lower body), Tomas Nosek (knee)

Status report

Reinhart will play after being hit in the face by a cleared puck during a season-opening 3-2 win against the Chicago Blackhawks on Tuesday; the forward required stitches and missed practice Wednesday.

