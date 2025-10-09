Flyers at Panthers projected lineups

FLYERS (0-0-0) at PANTHERS (1-0-0)
7 p.m. ET; SCRIPPS, NBCSP
Flyers projected lineup
Christian Dvorak -- Sean Couturier -- Matvei Michkov
Owen Tippett -- Trevor Zegras -- Travis Konecny
Tyson Foerster -- Noah Cates -- Bobby Brink
Nicolas Deslauriers -- Rodrigo Abols -- Garnet Hathaway
Nick Seeler -- Travis Sanheim
Adam Ginning -- Jamie Drysdale
Egor Zamula -- Noah Juulsen
Dan Vladar
Samuel Ersson
Scratched: Nikita Grebenkin, Jett Luchanko, Dennis Gilbert
Injured: Rasmus Ristolainen (upper body), Cam York (lower body)
Panthers projected lineup
Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Sam Reinhart
Carter Verhaeghe -- Sam Bennett -- Brad Marchand
Mackie Samoskevich -- Evan Rodrigues -- Jesper Boqvist
A.J. Greer -- Luke Kunin -- Jonah Gadjovich
Gustav Forsling -- Aaron Ekblad
Niko Mikkola -- Seth Jones
Dmitry Kulikov -- Jeff Petry
Sergei Bobrovsky
Danill Tarasov
Scratched: Uvis Balinskis, Cole Schwindt, Noah Gregor
Injured: Aleksander Barkov (knee), Matthew Tkachuk (lower body), Tomas Nosek (knee)
Status report
Reinhart will play after being hit in the face by a cleared puck during a season-opening 3-2 win against the Chicago Blackhawks on Tuesday; the forward required stitches and missed practice Wednesday.