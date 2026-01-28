Flyers at Blue Jackets projected lineups

FLYERS (24-18-9) at BLUE JACKETS (24-20-7)
7:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT
Flyers projected lineup
Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Travis Konecny
Denver Barkey -- Sean Couturier -- Owen Tippett
Matvei Michkov -- Noah Cates -- Bobby Brink
Nikita Grebenkin -- Lane Pederson -- Carl Grundstrom
Travis Sanheim -- Rasmus Ristolainen
Cam York -- Jamie Drysdale
Nick Seeler -- Noah Juulsen
Dan Vladar
Samuel Ersson
Scratched: Nicolas Deslauriers, Garnett Hathaway, Emil Andrae
Injured: Tyson Foerster (arm), Rodrigo Abols (lower body)
Blue Jackets projected lineup
Mason Marchment -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko
Boone Jenner -- Sean Monahan -- Kent Johnson
Cole Sillinger -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier
Dimitri Voronkov -- Isac Lundestrom -- Miles Wood
Zach Werenski -- Damon Severson
Ivan Provorov -- Denton Mateychuk
Egor Zamula -- Erik Gudbranson
Elvis Merzlikins
Jet Greaves
Scratched: Jake Christiansen, Danton Heinen
Injured: Brendan Smith (knee surgery), Dante Fabro (lower body)
Status report
Vladar will return and start after missing six games with a lower-body injury. … Wood and Mateychuk each will return; Wood missed 12 games with an upper-body and replaces Heinen, a forward, and Mateychuk missed six games with an upper-body injury and replaces Christiansen, a defenseman.