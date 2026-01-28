Flyers at Blue Jackets projected lineups

FLYERS (24-18-9) at BLUE JACKETS (24-20-7)

7:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT

Flyers projected lineup

Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Travis Konecny

Denver Barkey -- Sean Couturier -- Owen Tippett

Matvei Michkov -- Noah Cates -- Bobby Brink

Nikita Grebenkin -- Lane Pederson -- Carl Grundstrom

Travis Sanheim -- Rasmus Ristolainen

Cam York -- Jamie Drysdale

Nick Seeler -- Noah Juulsen

Dan Vladar

Samuel Ersson

Scratched: Nicolas Deslauriers, Garnett Hathaway, Emil Andrae

Injured: Tyson Foerster (arm), Rodrigo Abols (lower body)

Blue Jackets projected lineup

Mason Marchment -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko

Boone Jenner -- Sean Monahan -- Kent Johnson

Cole Sillinger -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier

Dimitri Voronkov -- Isac Lundestrom -- Miles Wood

Zach Werenski -- Damon Severson

Ivan Provorov -- Denton Mateychuk

Egor Zamula -- Erik Gudbranson

Elvis Merzlikins

Jet Greaves

Scratched: Jake Christiansen, Danton Heinen

Injured: Brendan Smith (knee surgery), Dante Fabro (lower body)

Status report

Vladar will return and start after missing six games with a lower-body injury. … Wood and Mateychuk each will return; Wood missed 12 games with an upper-body and replaces Heinen, a forward, and Mateychuk missed six games with an upper-body injury and replaces Christiansen, a defenseman.

