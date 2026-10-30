Senators at Sharks projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

SENATORS (8-5-1) at SHARKS (7-6-1)

4 p.m. ET; NBCSCA, TSN5, RDSI

Senators projected lineup

Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Claude Giroux

Andre Burakovsky -- Dylan Cozens -- Drake Batherson

Ridly Greig -- Shane Pinto -- Michael Amadio

Hayden Hodgson -- Stephen Halliday -- Nick Cousins

Jake Sanderson -- Artem Zub

Thomas Chabot -- Jordan Spence

Tyler Kleven -- Nikolas Matinpalo

Jonas Johansson

Samuel Ersson

Scratched: Carter Yakemchuk 

Injured: Warren Foegele (lower body), Linus Ullmark (lower body), William Eklund (ankle), Kurtis MacDermid (upper body)

Sharks projected lineup

Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Collin Graf

Mason Marchment -- Michael Misa -- Will Smith

Kiefer Sherwood -- Filip Bystedt -- Tyler Toffoli

Barclay Goodrow -- Ty Dellandrea -- Adam Gaudette

Darnell Nurse -- Michael Kesselring

Sam Dickinson -- Jacob Trouba

Dmitry Orlov -- Nolan Allan

Yaroslav Askarov

Alex Nedeljkovic

Scratched: Libor Hajek, Zack Ostapchuk

Injured: Alexander Wennberg (upper body), Igor Chernyshov (upper body)

Status report

Hodgson was scheduled to have a hearing with the NHL Department of Player Safety on Friday for boarding/charging against Los Angeles Kings defenseman Brandt Clarke during a 6-5 loss Thursday. ... The Sharks held an optional practice Friday, but coach Ryan Warsofsky did not reveal any lineup decisions.

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