Senators at Sharks projected lineups

SENATORS (8-5-1) at SHARKS (7-6-1)
4 p.m. ET; NBCSCA, TSN5, RDSI
Senators projected lineup
Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Claude Giroux
Andre Burakovsky -- Dylan Cozens -- Drake Batherson
Ridly Greig -- Shane Pinto -- Michael Amadio
Hayden Hodgson -- Stephen Halliday -- Nick Cousins
Jake Sanderson -- Artem Zub
Thomas Chabot -- Jordan Spence
Tyler Kleven -- Nikolas Matinpalo
Jonas Johansson
Samuel Ersson
Scratched: Carter Yakemchuk
Injured: Warren Foegele (lower body), Linus Ullmark (lower body), William Eklund (ankle), Kurtis MacDermid (upper body)
Sharks projected lineup
Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Collin Graf
Mason Marchment -- Michael Misa -- Will Smith
Kiefer Sherwood -- Filip Bystedt -- Tyler Toffoli
Barclay Goodrow -- Ty Dellandrea -- Adam Gaudette
Darnell Nurse -- Michael Kesselring
Sam Dickinson -- Jacob Trouba
Dmitry Orlov -- Nolan Allan
Yaroslav Askarov
Alex Nedeljkovic
Scratched: Libor Hajek, Zack Ostapchuk
Injured: Alexander Wennberg (upper body), Igor Chernyshov (upper body)
Status report
Hodgson was scheduled to have a hearing with the NHL Department of Player Safety on Friday for boarding/charging against Los Angeles Kings defenseman Brandt Clarke during a 6-5 loss Thursday. ... The Sharks held an optional practice Friday, but coach Ryan Warsofsky did not reveal any lineup decisions.