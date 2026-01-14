Senators at Rangers projected lineups

SENATORS (21-19-5) at RANGERS (20-21-6)

7:30 p.m. ET; MSG, SN, RDS2

Senators projected lineup

Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Drake Batherson

Brady Tkachuk -- Dylan Cozens -- Claude Giroux

Ridly Greig -- Shane Pinto -- Michael Amadio

Nick Cousins -- Lars Eller -- David Perron

Jake Sanderson -- Artem Zub

Thomas Chabot -- Nick Jensen

Tyler Kleven -- Jordan Spence

James Reimer

Leevi Merilainen

Scratched: Kurtis MacDermid, Nikolas Matinpalo

Injured: None

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Will Cuylle

Gabe Perreault -- Vincent Trocheck -- J.T. Miller

Brennan Othmann -- Noah Laba -- Alexis Lafreniere

Jonny Brodzinski -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider

Matthew Robertson -- Will Borgen

Carson Soucy -- Scott Morrow

Jonathan Quick

Spencer Martin

Scratched: Urho Vaakanainen, Matt Rempe

Injured: Igor Shesterkin (lower body), Adam Fox (lower body), Adam Edstrom (lower body), Conor Sheary (lower body)

Status report

Reimer could make his season and Senators debut after signing a one-year contract Monday. ... Ottawa reassigned goalie Hunter Shepard to Belleville of the American Hockey League on Wednesday. ... Quick will make his fourth straight start.

