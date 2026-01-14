Senators at Rangers projected lineups

SENATORS (21-19-5) at RANGERS (20-21-6)
7:30 p.m. ET; MSG, SN, RDS2
Senators projected lineup
Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Drake Batherson
Brady Tkachuk -- Dylan Cozens -- Claude Giroux
Ridly Greig -- Shane Pinto -- Michael Amadio
Nick Cousins -- Lars Eller -- David Perron
Jake Sanderson -- Artem Zub
Thomas Chabot -- Nick Jensen
Tyler Kleven -- Jordan Spence
James Reimer
Leevi Merilainen
Scratched: Kurtis MacDermid, Nikolas Matinpalo
Injured: None
Rangers projected lineup
Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Will Cuylle
Gabe Perreault -- Vincent Trocheck -- J.T. Miller
Brennan Othmann -- Noah Laba -- Alexis Lafreniere
Jonny Brodzinski -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider
Matthew Robertson -- Will Borgen
Carson Soucy -- Scott Morrow
Jonathan Quick
Spencer Martin
Scratched: Urho Vaakanainen, Matt Rempe
Injured: Igor Shesterkin (lower body), Adam Fox (lower body), Adam Edstrom (lower body), Conor Sheary (lower body)
Status report
Reimer could make his season and Senators debut after signing a one-year contract Monday. ... Ottawa reassigned goalie Hunter Shepard to Belleville of the American Hockey League on Wednesday. ... Quick will make his fourth straight start.