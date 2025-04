Rangers at Hurricanes projected lineups

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Jonny Brodzinski

Will Cuylle -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad

Chris Kreider -- Juuso Parssinen -- Alexis Lafreniere

Brett Berard -- Sam Carrick -- Matt Rempe

Carson Soucy -- Adam Fox

K’Andre Miller -- Will Borgen

Urho Vaakanainen-- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Brennan Othmann, Gabe Perreault, Zac Jones, Calvin de Haan, Nicolas Aube-Kubel

Injured: None

Hurricanes projected lineup

Seth Jarvis -- Sebastian Aho -- Jackson Blake

Taylor Hall -- Jack Roslovic -- Andrei Svechnikov

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Logan Stankoven

Tyson Jost -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Scott Morrow -- Sean Walker

Pyotr Kochetkov

Frederik Andersen

Scratched: None

Injured: Jesperi Kotkaniemi (undisclosed), Shayne Gostisbehere (upper body), William Carrier (lower body)

Status report

Neither team practiced Friday. ... Shesterkin is likely to start after making 44 saves in a 9-2 win at the New York Islanders on Thursday. ... Kochetkov could start after Andersen made 24 saves in a 5-4 shootout loss at the Washington Capitals on Thursday.