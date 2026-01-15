Islanders at Oilers projected lineups

ISLANDERS (25-16-5) at OILERS (23-16-8)
9 p.m. ET; TVAS, SN1, MSGSN
Islanders projected lineup
Anders Lee -- Matthew Barzal -- Anthony Duclair
Jonathan Drouin -- Calum Ritchie -- Emil Heineman
Maxim Shabanov -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom
Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Marc Gatcomb
Matthew Schaefer -- Ryan Pulock
Adam Pelech -- Tony DeAngelo
Adam Boqvist -- Scott Mayfield
Ilya Sorokin
David Rittich
Scratched: Cole McWard, Maxim Tsyplakov
Injured: Ethan Bear (wrist), Pierre Engvall (ankle), Bo Horvat (lower body), Kyle Palmieri (lower body), Alexander Romanov (shoulder), Semyon Varlamov (knee)
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Kasperi Kapanen
Isaac Howard -- Jack Roslovic -- Matthew Savoie
Mattias Janmark -- Curtis Lazar -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Ty Emberson
Jake Walman -- Spencer Stastney
Connor Ingram
Tristan Jarry
Scratched: Andrew Mangiapane, Calvin Pickard, Alec Regula
Injured: Adam Henrique (upper body)
Status report
The Islanders will dress the same lineup they used in a 5-4 loss at the Winnipeg Jets on Tuesday, coach Patrick Roy said. ... Lazar will enter the lineup for Mangiapane, a forward.