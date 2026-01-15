Islanders at Oilers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
ISLANDERS (25-16-5) at OILERS (23-16-8)

9 p.m. ET; TVAS, SN1, MSGSN

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Matthew Barzal -- Anthony Duclair

Jonathan Drouin -- Calum Ritchie -- Emil Heineman

Maxim Shabanov -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom

Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Marc Gatcomb

Matthew Schaefer -- Ryan Pulock

Adam Pelech -- Tony DeAngelo

Adam Boqvist -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

David Rittich

Scratched: Cole McWard, Maxim Tsyplakov

Injured: Ethan Bear (wrist), Pierre Engvall (ankle), Bo Horvat (lower body), Kyle Palmieri (lower body), Alexander Romanov (shoulder), Semyon Varlamov (knee)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Kasperi Kapanen

Isaac Howard -- Jack Roslovic -- Matthew Savoie

Mattias Janmark -- Curtis Lazar -- Trent Frederic

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Ty Emberson

Jake Walman -- Spencer Stastney

Connor Ingram

Tristan Jarry

Scratched: Andrew Mangiapane, Calvin Pickard, Alec Regula

Injured: Adam Henrique (upper body)

Status report

The Islanders will dress the same lineup they used in a 5-4 loss at the Winnipeg Jets on Tuesday, coach Patrick Roy said. ... Lazar will enter the lineup for Mangiapane, a forward.

