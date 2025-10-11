Devils at Lightning projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

DEVILS (0-1-0) at LIGHTNING (0-1-0)

7 p.m. ET; The Spot, MSGSN2

Devils projected lineup

Ondrej Palat -- Jack Hughes -- Jesper Bratt

Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Arseny Gritsyuk -- Cody Glass -- Conner Brown

Paul Cotter -- Luke Glendening -- Zack MacEwen

Luke Hughes -- Brett Pesce

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Brenden Dillon -- Simon Nemec

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Dennis Cholowski

Injured: Stefan Noesen (lower body), Johnathan Kovacevic (lower body), Marc McLoughlin (upper body), Seamus Casey (lower body), Evgenii Dadonov (fractured hand)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Conor Geekie -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand

Pontus Holmberg -- Jack Finley -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Curtis Douglas

Injured: Zemgus Girgensons (upper body)

Suspended: J.J. Moser

Status report

Dadonov, a forward, will miss at least the next two games. ... Moser, a defenseman, will serve the second of a two-game suspension for boarding Florida Panthers forward Jesper Boqvist during a preseason game Oct. 4. ... Lilleberg will be in the lineup after missing practice Friday.

