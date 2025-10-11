Devils at Lightning projected lineups

DEVILS (0-1-0) at LIGHTNING (0-1-0)
7 p.m. ET; The Spot, MSGSN2
Devils projected lineup
Ondrej Palat -- Jack Hughes -- Jesper Bratt
Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer
Arseny Gritsyuk -- Cody Glass -- Conner Brown
Paul Cotter -- Luke Glendening -- Zack MacEwen
Luke Hughes -- Brett Pesce
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Brenden Dillon -- Simon Nemec
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Dennis Cholowski
Injured: Stefan Noesen (lower body), Johnathan Kovacevic (lower body), Marc McLoughlin (upper body), Seamus Casey (lower body), Evgenii Dadonov (fractured hand)
Lightning projected lineup
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves
Conor Geekie -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand
Pontus Holmberg -- Jack Finley -- Mitchell Chaffee
Victor Hedman -- Darren Raddysh
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Emil Lilleberg -- Max Crozier
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Curtis Douglas
Injured: Zemgus Girgensons (upper body)
Suspended: J.J. Moser
Status report
Dadonov, a forward, will miss at least the next two games. ... Moser, a defenseman, will serve the second of a two-game suspension for boarding Florida Panthers forward Jesper Boqvist during a preseason game Oct. 4. ... Lilleberg will be in the lineup after missing practice Friday.