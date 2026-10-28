Devils at Avalanche projected lineups

DEVILS (8-4-0) at AVALANCHE (6-5-1)
9 p.m. ET; MSGSN, ALT
Devils projected lineup
Arseny Gritsyuk -- Jack Hughes -- Jesper Bratt
Timo Meier -- Nico Hischier -- Luke Evangelista
Anthony Mantha -- Evan Rodrigues -- Jesper Boqvist
Amadeus Lombardi -- Cody Glass -- Connor Brown
Luke Hughes -- Brett Pesce
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Brenden Dillon -- Declan Chisholm
Jake Allen
Connor Hellebuyck
Scratched: Johnathan Kovacevic, Remi Poirier
Injured: None
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Nazem Kadri
Jaden Schwartz -- Fedor Svechkov -- T.J. Hughes
Parker Kelly -- Nicolas Roy -- Logan O’Connor
Devon Toews -- Cale Makar
Brett Kulak -- Sam Malinski
Josh Manson -- Brent Burns
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Noah Juulsen
Injured: Zachary L’Heureux (upper body),
Status report
Allen will start after Hellebuyck made 17 saves in a 5-1 win at the Dallas Stars on Tuesday. ... The Devils did not hold a morning skate. ... Chisholm will replace Kovacevic, a defenseman. ... The Avalanche held an optional morning skate. ... Roy will return after missing six games with a lower-body injury.