Devils at Avalanche projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

DEVILS (8-4-0) at AVALANCHE (6-5-1)

9 p.m. ET; MSGSN, ALT

Devils projected lineup

Arseny Gritsyuk -- Jack Hughes -- Jesper Bratt

Timo Meier -- Nico Hischier -- Luke Evangelista

Anthony Mantha -- Evan Rodrigues -- Jesper Boqvist

Amadeus Lombardi -- Cody Glass -- Connor Brown

Luke Hughes -- Brett Pesce

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Brenden Dillon -- Declan Chisholm

Jake Allen

Connor Hellebuyck

Scratched: Johnathan Kovacevic, Remi Poirier

Injured: None

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Nazem Kadri

Jaden Schwartz -- Fedor Svechkov -- T.J. Hughes

Parker Kelly -- Nicolas Roy -- Logan O’Connor

Devon Toews -- Cale Makar

Brett Kulak -- Sam Malinski

Josh Manson -- Brent Burns

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Noah Juulsen

Injured: Zachary L’Heureux (upper body),

Status report

Allen will start after Hellebuyck made 17 saves in a 5-1 win at the Dallas Stars on Tuesday. ... The Devils did not hold a morning skate. ... Chisholm will replace Kovacevic, a defenseman. ... The Avalanche held an optional morning skate. ... Roy will return after missing six games with a lower-body injury.

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