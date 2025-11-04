Predators at Wild projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

PREDATORS (5-6-3) at WILD (4-6-3)

8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNSO

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Luke Evangelista

Erik Haula -- Steven Stamkos -- Jonathan Marchessault

Michael Bunting -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood

Tyson Jost -- Michael McCarron -- Ozzy Wiesblatt

Brady Skjei -- Nick Perbix

Nicolas Hague -- Nick Blankenburg

Spencer Stastney -- Justin Barron

Justus Annunen

Juuse Saros

Scratched: None

Injured: Roman Josi (upper body), Adam Wilsby (lower body), Cole Smith (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Marcus Johansson

Vladimir Tarasenko -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Yakov Trenin -- Ben Jones -- Tyler Pitlick

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Zeev Buium -- David Jiricek

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Daemon Hunt, Danila Yurov

Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)

Status report

Annunen will start in goal after Saros made 31 saves in the Predators’ 5-4 overtime loss to the Vancouver Canucks on Monday. … Yurov, a forward, will be a healthy scratch for the second straight game.

