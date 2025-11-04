Predators at Wild projected lineups

PREDATORS (5-6-3) at WILD (4-6-3)
8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNSO
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Luke Evangelista
Erik Haula -- Steven Stamkos -- Jonathan Marchessault
Michael Bunting -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood
Tyson Jost -- Michael McCarron -- Ozzy Wiesblatt
Brady Skjei -- Nick Perbix
Nicolas Hague -- Nick Blankenburg
Spencer Stastney -- Justin Barron
Justus Annunen
Juuse Saros
Scratched: None
Injured: Roman Josi (upper body), Adam Wilsby (lower body), Cole Smith (upper body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Marcus Johansson
Vladimir Tarasenko -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza
Yakov Trenin -- Ben Jones -- Tyler Pitlick
Jonas Brodin -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Zeev Buium -- David Jiricek
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Daemon Hunt, Danila Yurov
Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)
Status report
Annunen will start in goal after Saros made 31 saves in the Predators’ 5-4 overtime loss to the Vancouver Canucks on Monday. … Yurov, a forward, will be a healthy scratch for the second straight game.